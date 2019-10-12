美國電子菸肺病奪26命 民團籲加速修法禁令

（中央社記者張茗喧台北12日電）美國最新報告顯示，全美已有26人因電子菸感染嚴重肺病死亡，多達80%患者不到35歲。董氏基金會呼籲，全球掀起對抗新興菸品浪潮之際，台灣政府應加速「菸害防制法」祭出禁令。

董氏基金會發布新聞稿指出，美國疾病管制暨預防中心（CDC）在美國時間11日公布最新電子菸嚴重肺病疫情報告顯示，繼上週有18人因電子菸導致的肺病死亡後，至今已攀升至26人，且各州通報病例更飆升1299人。

台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然表示，美國資料顯示，目前26起死亡病例分布在21個不同州別，另有多起死亡案例正在調查確認中，所有患者均有電子菸使用紀錄，但至今仍不清楚究竟是電子菸當中的哪些化學物質，導致肺部傷害。

進一步分析患者特性，多達70%是男性、80%患者集中在35歲以下族群，按年齡層來看，未滿18歲約占15%、18至20歲約21%、21至24歲約18%、25至34歲約26%、35歲以上患者約20%。

董氏基金會執行長姚思遠指出，2010年美國「開放成人選擇、禁止青少年使用」的電子菸政策執行後，隔年就有1.5%高中生開始使用電子菸，截至今年已暴增至27.5%，短短8年增加18.3倍，推估有多達500萬名青少年深陷電子菸害中。

姚思遠強調，美國的慘痛經驗顯示，一旦開放電子菸就會造成無法彌補的傷害，再多禁售、禁用措施也只是亡羊補牢，呼籲台灣政府勿重蹈覆轍，絕不可在菸商及民意代表的壓力下開放後患無窮的新興菸品。

郭斐然指出，電子菸害病例不只發生在美國，荷蘭肺病和結核病醫師協會（NVALT）近期針對荷蘭1100名電子菸使用者進行調查，目前已有8人出現咳血症狀或患嚴重哮喘，其中1人已進入重症加護病房。

郭斐然說，美國國家衛生研究院最新研究證實，電子菸會引起多種癌症，同時會引發心臟病、哮喘、過敏、癲癇、肺部發炎等疾病，也有二手及三手菸的危害，但更多的危害可能要等到10、20年以後才能完全被發現，正如紙菸剛問世時，人類也不知其有害，直到1964年證實菸害後，全世界早已充斥吸菸族群。

董氏基金會強調，政府研擬全面禁止新興菸品的「菸害防制法」修正條文已在立法院塵封近2年，在全球掀起對抗新興菸品浪潮之際，呼籲台灣政府應有所作為，別再緘默怠惰。（編輯：張雅淨）1081012