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研究：年長文盲患失智症機率為一般長者兩倍

最新更新：2019/11/16 22:34
美國哥倫比亞大學研究團隊13日發表的報告指出，年長文盲罹患失智症的機率是一般年長者的兩倍。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
美國哥倫比亞大學研究團隊13日發表的報告指出，年長文盲罹患失智症的機率是一般年長者的兩倍。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社紐約16日綜合外電報導）美國哥倫比亞大學研究團隊13日發表的報告指出，年長文盲罹患失智症的機率是一般年長者的兩倍。報告指出，由於文盲的腦部「認知功能」較識字者小，因此比較容易退化。

哥倫比亞大學（Columbia University）研究團隊在「神經學」月刊（Neurology）網站發表研究結果。他們研究美國紐約市華盛頓高地（Washington Heights）的983名65歲以上成人，這些人只受過4年或更少的學校教育。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，研究人員對研究對象進行家訪，進行記憶力、語言能力和視力或空間能力測驗，而後依據標準做出失智診斷。

不識字參與者在這些測驗的表現較差。而在研究一開始尚未罹患失智症的民眾當中，文盲其後罹患失智症的機率是平均的兩倍。

報告中說，文盲的「認知功能」較識字者小，而這正是腦部退化的原因之一。

報告主要執筆人、哥倫比亞大學神經心理學教授曼里（Jennifer Manly）表示，許多住在華盛頓高地的不識字民眾來自多明尼加，這些人可能必須輟學工作。

她說：「多明尼加的教育政策導致他們不去學校。」

根據美國非營利組織「博根計畫」（The Borgen Project），多明尼加人8年級後不再被強制規定上學。

曼里表示，美國政策當局應顧及「教育品質影響晚年大腦健康」的事實。（譯者：李宛諭/核稿：張佑之）1081116

發表在「神經學」月刊的研究：
Illiteracy, dementia risk, and cognitive trajectories among older adults with low education
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