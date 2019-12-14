肺癌標靶新藥讓存活期破3年 高價成副作用

（中央社記者陳偉婷台北14日電）研究發現，第一線用第三代EGFR標靶藥可讓肺癌病人存活期突破3年。有醫師指出，高藥價是新藥無可避免的「副作用」，但不建議病人使用孟加拉製作的「學名藥」，以免加速奪命。

肺癌蟬聯台灣癌症死因榜首長達15年，每年新增的肺癌患者就約1萬2000人，死於肺癌者超過9000人。治療的困境在於，早期肺癌沒有症狀、難以察覺，有超過一半的患者確診時都已是晚期，無法靠手術切除病灶。

台灣肺癌學會理事長陳育民日前在記者會表示，有半數第四期肺癌的患者存活時間不到9個月，病人都會很在意如何延長存活。有超過一半的非小細胞肺癌患者可用標靶藥物治療，其中EGFR突變者的藥物選擇多，第一代和第二代藥物讓病人存活期可超過2年，但始終無法突破3年瓶頸。

今年歐洲腫瘤醫學會（ESMO）傳出好消息，陳育民說，第三代EGFR標靶藥物的跨國臨床實驗最新結果顯示，可延長患者整體存活期達38.6個月，也是第四期EGFR突變的肺癌患者存活期首度突破3年，對患者相當有意義。

萬芳醫院血液腫瘤科科主任張家崙日前在ESMO亞洲年會接受中央社記者採訪時表示，第三代標靶藥物希望解決前代藥物的抗藥性問題，達到更好的存活，且對腦轉移病人有效；另一個目的是降低副作用，「當生命長短控制有限度時，還能控制生活品質」。

張家崙說，有些使用前代標靶藥物的患者深陷副作用之苦，如臉長痘痘、甲溝炎、腹瀉等，有些人甚至拉肚子拉到脫水、送急診，必須吃止瀉藥才能生活。

新藥物雖然副作用低，但張家崙表示，新藥最大的副作用就是價格太貴，且健保也沒給付，患者必須權衡自身的經濟、家庭狀況能不能負荷。但有些患者會私下介紹、找尋孟加拉製的「學名藥」（即俗稱的孟藥），但孟藥品質難保、來源不明、甚至可能在十分骯髒混亂的環境製藥。

張家崙表示，曾有一名患者因無力負擔新藥藥費，找管道買孟藥，沒想到本來病情控制的不錯，但一個月後腫瘤變得更大，治療上更加困難；也會讓臨床醫師很困擾，因無從釐清到底是藥物出現抗藥性，還是買到有問題的孟藥。

另一名接受採訪的台大醫院腫瘤醫學部醫師也說，對晚期肺癌患者來說，雖然這場抗病的比賽最後一定會輸，但如果有最強的藥物放在第一線治療，對患者的預後較好。可是，不管用哪種藥物，應認知不要為了治療散盡家產，且要預作死亡準備，不要留下遺憾。（編輯：方沛清）1081214