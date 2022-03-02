東吳產學合作 廚餘轉化益菌土助遏止樹癌

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（中央社記者許秩維台北2日電）東吳大學與金益世公司合作，將校園廚餘透過微生物處理技術，變成益菌土，還能搶救老樹，遏止俗稱樹癌的褐根病擴散，未來更希望達到廚餘資源化與高值化的永續目標。

為實踐聯合國永續發展目標，東吳大學今天與金益世公司簽訂「打造負碳全循環校園－從校園廚餘高值化做起」產學合作計畫，由東吳大學校長潘維大和金益世董事長林澄鋒代表簽約。

東吳大學會後新聞稿指出，非洲豬瘟襲台期間，政府明訂回收廚餘不得供畜牧使用，在金益世協助下，東吳將校內廚餘，藉由微生物處理技術，在24小時內完成發酵，把廚餘變有機堆肥，投入50公斤廚餘約可生成5公斤益菌土，並施土在校內貧瘠土壤區。

為驗證廚餘益菌堆肥土的有效性，東吳大學理學院微生物系團隊也檢測堆肥中益菌抑制壞菌的成效，認為可取代傳統化學殺菌劑，防治校園褐根病傳染，提升植物抗病力與固碳力。

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東吳研究結果也發現，益菌土初期產生的大量乳酸菌，會抑制其他菌種發展，經過至少28天後，廚餘土中發現放線菌等腐生菌，可自然分解土壤中受感染的細小木屑，有助病土重生，目前東吳已運用廚餘堆肥土，規劃「健康農場」種植有機蔬食。

東吳校方指出，與金益世簽訂產學合作後，雙方將攜手達成廚餘資源化、廚餘高值化、廚餘研究學術化、應用推廣、國際交流等永續目標，希望讓剩食源頭減量及資源化，並結合產業技術，提出褐根病防治新模式，也希望將相關研究結果推廣到社區和國際，為全球永續盡一份心力。（編輯：張雅淨）1110302