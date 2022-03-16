鳥獸引起停電 台電：相關事故9年降幅近4成

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（中央社記者曾智怡台北16日電）針對近日鳥、松鼠引起停電事故，台電今天表示，當鳥獸不慎碰觸線路或設備，線路會因啟動保護動作導致周遭用戶停電，過去即經常發生；近年持續推動相關停電防治，去年鳥獸碰觸停電事故和2012年相比，降幅近4成。

台電今天發布新聞稿表示，事故停電約6成為外力、天災及用戶因素引起，如車禍撞損電桿、變壓器及雷害、風災、用戶內部電力設備異常故障，以及鳥獸及樹木碰觸等。

經台電統計，2012年因鳥獸碰觸線路設備引起停電事件高達2838件，經近年相關線路保護設置，去年已降至1780件，減少幅度達37%。

台電說明，部分鳥獸動物因平時會於架空線路上攀爬移動，若小鳥兩隻腳站在同一條電線上，因兩者間電壓一樣高，無電位差即不會有電流，小鳥不會觸電，但當鳥獸動物的翅膀、尾巴等部位不慎碰觸線路金屬設備，或相鄰不同線路，即會引起電流導通造成觸電，並引發線路保護動作，影響周遭部分用戶停電。

台電指出，針對鳥獸碰觸導致停電事件，近年以營造友善環境及阻斷碰觸路徑兩大方向推動停電防治及動物保護。

營造友善環境部分，台電持續針對設置於全國314萬根電桿上的電力線路，進行線路設備被覆計畫，包含裸線更換為被覆線，接線環、拉線夾板加裝被覆罩、桿上變壓器加裝被覆罩等。

至於阻斷碰觸路徑，台電則加強樹木修剪、加裝驅鳥器、防鼠網、防鼠板等，盡力降低鳥獸外物碰觸配電設備。

台電強調，面對近日事故造成停電影響，除第一時間搶修，台電也深知要更努力，後續將持續擴大線路設備汰換及饋線全面自動化等全面工程改善，強化整體供電品質，讓穩定供電符合社會期待。（編輯：林興盟）1110316