中華郵政第3季推5款郵票 鳳飛飛、媽祖成主題

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（中央社記者余曉涵台北29日電）中華郵政今天公布第 3季將發行5種新郵票，主題包含台灣近代作曲家、古典詩詞、故宮古畫、鳳飛飛及台灣民間信仰。

中華郵政今天發布新聞稿公布第3季將發行5種新郵票，分別為台灣近代作曲家郵票、古典詩詞郵票（111年版）、故宮古畫郵票24節氣（秋）、鳳飛飛郵票及台灣民間信仰郵票。

台灣近代作曲家郵票預定7月6日發行，為介紹台灣近代傑出作曲家，以鄧雨賢、許石、楊三郎及周藍萍等4名作曲家為主題，發行郵票1套4枚，郵票面值皆為新台幣 12元。

古典詩詞郵票（111年版）預定7月27日發行，是繼民國107年起發行「古典詩詞」系列郵票後，續以古人生活中的雅趣遊藝「琴、棋、書、畫」為題材，選取劉長卿「聽彈琴」、王安石「棋」、蘇轍「次韻劉貢父題文潞公草書」及王冕「墨梅」等4首詩，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為8元2枚、12元及28元。

故宮古畫郵票24節氣（秋）預計8月3日發行，以國立故宮博物院典藏「清張若靄畫墨妙珠林（卯）冊」為主題，規劃分次發行系列郵票4套，首套「秋」含立秋、處暑、白露、秋分、寒露、霜降等6枚郵票圖案，郵票面值皆為8元。

鳳飛飛郵票預定8月17日發行，為懷念演員、歌手及主持人三棲的「帽子天后」鳳飛飛，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為6元、8元、13元及15元。

台灣民間信仰郵票預定9月21日發行，為介紹台灣民間信仰，以媽祖、文昌帝君、武財神趙公明及註生娘娘為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值皆為8元。（編輯：張雅淨）1110629