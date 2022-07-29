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余英時辭世將滿週年 唐獎網站推紀念專區

2022/7/29 12:35（7/29 12:59 更新）
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唐獎基金會29日在網站推出紀念專區，展出余英時103年來台領獎的珍貴影像、書信手稿和墨寶。（圖取自唐獎官方網頁tang-prize.org）
唐獎基金會29日在網站推出紀念專區，展出余英時103年來台領獎的珍貴影像、書信手稿和墨寶。（圖取自唐獎官方網頁tang-prize.org）
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（中央社記者陳至中台北29日電）唐獎第一屆漢學獎得主余英時110年8月1日在美國去世，享壽91歲。唐獎基金會今天在網站推出紀念專區，展出余英時103年來台領獎的珍貴影像、書信手稿和墨寶。

唐獎基金會於103年頒發漢學獎給余英時

余英時小檔案

出生：1930年1月22日，祖籍安徽潛山

現職：美國普林斯頓大學榮譽講座教授、中央研究院院士、美國哲學會院士

學歷

  • 美國哈佛大學歷史學博士
  • 香港新亞學院第1屆畢
  • 燕京大學肄業

經歷

  • 美國密西根大學副教授
  • 美國哈佛大學正教授
  • 香港新亞學院校長兼中文大學副校長
  • 美國耶魯大學歷史講座教授
  • 美國普林斯頓大學校聘講座教授
  • 美國康乃爾大學第1任胡適講座訪問教授

著作：「歷史與思想」、「方以智晚節考」、「中國近代思想史上的胡適」、「從價值系統看中國文化的現代意義」、「中國思想傳統的現代詮釋」、「現代儒學論」等

獎項

  • 第1屆唐獎漢學獎得主；捐部分獎金成立「余英時先生人文研究獎」
  • 行政院文化獎
  • 克魯格人文與社會科學終身成就獎
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，表彰他對中國思想、文化史的研究貢獻。余英時當年親自來台領獎，並在台灣各地舉辦多場演講，場場爆滿，在學界引發一陣風潮。

唐獎基金會今天在網站推出紀念專區，收錄余英時多場演講錄影、頒獎實況影片，為余英時生前最後一次來台留下完整紀錄，並邀請全球民眾在余英時去世即將滿一週年的此時，重溫他的深厚學養與人文風采。

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唐獎基金會指出，余英時103年獲獎時年歲已高，曾自述因健康因素，已6年未回台灣，一直很懷念。當時基金會執行長陳振川親自到美國邀請，台北醫學大學講座教授閻雲也帶領團隊，赴美協助安排健康照顧事宜，才促成余英時來台，參與為期8天緊湊的唐獎週行程。

余英時獲獎後，將獎金中的新台幣1000萬元研究補助費，委託中研院成立「余英時先生人文研究獎」，5屆獎勵了30名優秀年輕學者。唐獎網站紀念專區也集結了人文研究獎得主感言，讓外界瞭解後輩學者如何看待余英時的貢獻。（編輯：管中維）1110729

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