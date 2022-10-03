台灣獼猴禁養 108年1月後飼養者須交出

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）林務局今天表示，9月公告禁止飼養台灣獼猴，且民國108年1月9日起調整為一般類野生動物，自此飼養者今年11月底前須將獼猴送交所在地主管機關；此前飼養者明年3月底前要報備；違者祭罰。

農委會林務局今天發布新聞稿說明，因陸續接獲動保團體或民眾檢舉有許多民眾飼養台灣獼猴，訪查後掌握的案例實況顯示，民眾飼養、收留台灣獼猴的主因包含救傷、失怙或農損防治等。

林務局表示，為了維護台灣獼猴自然生息，評估應杜絕此歪風，讓獼猴回歸自然，今年9月30日依動物保護法公告為「指定禁止飼養或輸入之動物」。

林務局告訴中央社記者，輔以108年1月9日起，已依據動物保護法將台灣獼猴由「其他應予保育野生動物」，即通稱的保育類野生動物，調整為「一般類野生動物」，因此相關對應的措施也分為兩類執行。

首先是台灣獼猴還是保育類野生動物時，所謂合法飼養，共包含3種條件，包含經直轄市、縣（市）政府登記有案，或是主管機關及其委託有關機關團體照養，或是學術研究機構、大專校院及依終身學習法設立公私立動物供教育或學術之用，都要在112年3月31日前報請所在地直轄市、縣（市）主管機關登記備查。

其次，前述第一種合法飼養者，通常就是指一般民眾，如果是在台灣獼猴調整為一般類野生動物之後飼養、收留者，則應於今年11月30日前，將獼猴送交直轄市、縣（市）政府處理照養。

林務局提醒民眾，違反上述兩種情況的規定，都將依動保法第26條，處新台幣5萬至25萬元罰鍰，並沒入禁養動物。（編輯：張雅淨）1111003