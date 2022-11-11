早安世界》美期中選舉民主黨小輸 拜登連任信心增但施政添不確定性
美國期中選舉民主黨小輸 拜登連任信心增但施政添不確定性
美國8日的期中選舉開票工作尚未結束，共和黨在國會眾議院贏得的席次領先原本占多數的民主黨，但在參議院，民主黨目前拿下48席，共和黨49席，兩黨都仍有可能贏得多數優勢。至於各地的州議會，儘管無法徹底翻轉紅大於藍的地方勢力，民主黨的表現仍是優於預期。一般來說，期中選舉不利於在白宮主政的政黨，在野的共和黨這次雖有所斬獲，但民主黨並未如預期慘敗，拜登繳出低支持度總統的最佳期中選舉成績，讓他角逐連任的信心大增，但兩黨差距過小可能代表政黨惡鬥將更為嚴重，為拜登的施政前景添增不確定性。（看完整報導）
拜登14日會晤習近平 將關切中國對台海和平穩定威脅
美國總統拜登與中國國家主席習近平都將前往印尼峇里島出席20國集團（G20）領袖峰會，白宮宣布，拜登與習近平將於14日舉行雙邊會談。拜登上任20個月來，曾與習近平有過5次通話，這次將是兩人首度面對面會談。美方官員表示，拜登將坦率表達美方擔憂，包括中國對台海和平穩定威脅的行動。拜登9日被媒體問到，是否會利用與習近平會談的機會，當面表達美國願意軍事捍衛台灣，拜登未正面回應，但表示會明確畫出雙方的紅線，並說台灣準則從未改變。台灣外交部對此表示，台灣與美國溝通管道暢通，外交部會持續就美中高層互動情形，與美方保持密切聯繫、隨時掌握狀況。（看完整報導）
台美21世紀貿易倡議首次談判 著重法制及政策溝通
「台美21世紀貿易倡議」實體會議在美國紐約順利完成，行政院經貿談判辦公室指出，雙方團隊首次實體見面，討論議題廣泛，主要包括雙方在法制面的異同，以及維護對雙方企業有利經營環境的政策作法。美國貿易代表署發布新聞稿表示，會談富有成效，雙方就11個貿易領域關鍵概念交換意見，未來將召開更多會議。（看完整報導）
前9月實質經常性薪資成長被通膨抵消 服務、製造業景氣不同
行政院主計總處公布9月全體受僱員工經常性薪資平均為新台幣4萬4417元，年增2.39%，獎金及加班費等非經常性薪資為8086元，合計後總薪資為5萬2503元，年增0.82%。但因通膨壓力高漲，今年前9月實質經常性薪資4萬1369元，年減0.07%、落入負成長，為9年來首見。另一方面，服務業因台灣逐漸民眾習慣與疫情共存，薪資與人力僱用狀況轉佳，製造業則因全球需求走弱，受僱員工人數月減5000人，高於往年製造業9月減少的區間（3000至4000人），加班工時也持續減少且減幅擴大。（看完整報導）
俄軍撤離烏南重鎮赫松市 美參謀首長估俄烏兩方傷亡皆逾10萬
俄羅斯9日宣布自烏克蘭南部重要城鎮赫松市撤軍，這顯示俄國在取得烏國南部控制權的作戰目標上遭遇重大挫敗。紐約時報分析，若莫斯科選擇力守赫松市到底，軍事專家認為可能會導致城內每個巷口都出現血戰，且俄方將蒙受重大損失。美國參謀首長聯席會議主席密利9日估計，有10萬多名派到烏克蘭作戰的俄羅斯軍人陣亡與受傷，烏克蘭武裝部隊可能也遭受類似度的折損。（看完整報導）
烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 將於基輔舉辦追悼儀式
台灣阿美族青年曾聖光赴烏克蘭東部參戰陣亡後，烏克蘭軍方9日形容曾聖光為有紀律、無畏的戰士。喀爾巴阡山步槍營副營長安德列科說，曾聖光戰死沙場對他們而言是「慘重損失」，並對曾家、台灣「能有這樣的兒子，致上最大的敬意」。曾聖光的遺體已運至烏國中部城市第聶伯羅，軍方將於首都基輔為他舉辦追悼儀式，日期未定。（看完整報導）
受不了清零防疫高壓 在上海台灣人離職返鄉創業
COVID-19肆虐近3年，多國選擇與病毒共存、逐步開放邊境，中國則堅守清零政策。各地嚴苛的防疫措施使不少外國人士受不了，選擇離開中國。有部分在上海的台灣人開始思考生涯規劃，選擇返台。台灣大學國家發展研究所兼任副教授辛炳隆表示，台灣人海外就業選擇中國的占比持續下降，疫情相關問題是次要因素，主因是很多台商已不再以中國為主要基地聚點，人才隨之移動。（看完整報導）
蘋果限制中國Airdrop功能 堵死反習標語傳播管道
北京10月發生反對清零和獨裁的四通橋抗議布條事件後，有人透過iPhone的Airdrop檔案分享功能散播反政府電子傳單。蘋果公司9日發布iOS作業系統更新，針對中國境內的AirDrop功能施加限制，以阻擋用戶接收陌生人傳送的檔案。目前只要是在中國銷售的iPhone，無論用戶的App Store帳號位於哪個國家或地區，它的AirDrop功能都會受到限制。蘋果未說明更新的具體原因。（看完整報導）
姚文智「流麻溝」直球面對歷史 周美玲願弭平傷痕
電影「流麻溝十五號」描述女性政治受難者的故事，目前正在全台上映，該片出品人是前立委姚文智，這是他從政壇轉戰電影圈後參與的首部影視作品。他接受中央社專訪時表示，這部作品是「直球對決」白色恐怖歷史，盼打開台灣影視作品的界線，他也希望透過自己的背景，整合更多外部資源進入電影圈。導演周美玲則說，這是一部溝通與弭平傷痕的電影，可以看見歷史、女孩間甜美的故事、優美的畫面，希望大家不用帶太多成見走入電影院。（看完整報導）
佐佐木朗希搭檔松川虎生完全比賽 締造職棒最年輕投捕金氏世界紀錄
日本職業棒球千葉羅德海洋隊20歲投手「令和怪物」佐佐木朗希，今年4月搭配捕手松川虎生投出完全比賽，以「在職業棒球完成完全比賽最年輕投捕搭檔」獲金氏世界紀錄認證。佐佐木今年4月10日投出日職睽違28年的「完全比賽」，且連續三振13名打者改寫高懸64年紀錄，單場總計飆出19K追平日職紀錄。（看完整報導）
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