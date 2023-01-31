幼兒園師生比逐年調到1比12 公共化園所先試辦

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幼兒園師生分階段調到1比12，被列為教育部未來施政重點。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北31日電）幼兒園師生分階段調到1比12，被列為教育部未來施政重點。教育部今天表示，會採循序漸進辦理，從公共化園所先行試辦，再推到私立幼兒園。

立法院於民國111年11月2日做出主決議，對於幼兒園師生比40多年未調整，要求教育部提出改善時程。教育部長潘文忠當時就承諾，會從112學年度（今年8月起）啟動，採逐年、循序方式達成1比12目標。

新舊內閣交接，潘文忠獲得留任，他昨天在教育部新春團拜中重申，幼兒園師生比從現在的1比15，改善到1比12，會是未來施政重點，教育部已進入細節規劃階段，希望能減輕幼兒園教保人員的負擔，並讓學前教育更加精緻。

國教署學前教育組長王慧秋今天告訴中央社記者，目前規劃先從公共化幼兒園（公立、非營利）先行試辦，採分階段逐年調降的方式達到1比12的目標。私立幼兒園獎勵補助方案則接續辦理，目前正研議實施細節，等具體方案確認後，會再對外公布。

另一個重點是高教深耕計畫第二期，去年11月底已由行政院核定，5年總經費約新台幣970億元，預計今年4月初揭曉各校經費分配。潘文忠說，目前各校已將計畫提出，教育部將進行專業審議，讓大學在未來5年可以好好發展。

潘文忠也指出，目前已完成各級學校老舊校舍改善，接下來將進入更細緻的階段，包括學生每天會用到的運動場、廁所等環境，都列為新年度的施政重點，讓教育品質再次提升。（編輯：管中維）1120131