台師大設跨域科技產創學院 重AI應用、綠能永續

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（中央社記者陳至中台北1日電）台師大獲教育部核准通過，將設置「跨域科技產業創新研究學院」，涵蓋AI跨域應用、綠能科技與永續治理2個研究所，招收52名碩博士生，今年9月入學。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，依據「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」申請的產創學院，結合校內原科技、工程、理學院的研究能量，並引入12家企業的技術資源，預計每年由業界挹注超過新台幣1億元經費。

產創學院籌備主任高文忠表示，學院將提供學生多元學術研究、專業技能培養及產業實習機會，讓學生在學習過程中，更貼近實務需求。

產創學院與多家企業合作培育，媒合成功的學生，博士生每月最多可獲得4萬元獎學金、碩士生最高2萬元。

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高文忠指出，學院下的2個研究所，「AI跨域應用研究所」主要研發方向在人工智慧、物聯網科技、智慧製造技術等；「綠能科技與永續治理研究所」則著重發展新興能源、新世代替代能源，並延伸到智慧電網系統、儲能科技、節能科技等。

政府推動「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」後，著重半導體、人工智慧、智慧製造、循環經濟、金融等領域，包括陽明交通大學、清華大學、成功大學、台灣大學等校，都已陸續設置相關產創學院；台師大的產創學院預計於本月4日舉辦線上招生說明會，本月7日到16日間開放報名，相關資訊可參考台師大網站。（編輯：陳仁華）1120301