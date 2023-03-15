陽明交大師生論ChatGPT衝擊 擔心查證難度和隱私

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（中央社記者陳至中台北15日電）ChatGPT掀起熱潮，陽明交大3月舉辦兩場座談會，邀集師生以「人類智慧」來聊「人工智慧（AI）」帶來的衝擊，不少人認為，須對AI給予的內容抱持懷疑的態度，並擔心AI收集資料會侵犯隱私。

陽明交大今天發出新聞稿，於本月10日和14日舉辦2場校內座談會，收集師生對ChatGPT等「生成式AI」科技的衝擊，實體場次有130多人，線上另有175人次加入討論。

多數師生都對ChatGPT持正面觀點，認為上課遇到不會的知識，可以透過ChatGPT，迅速得到詳細且通用的答案。尤其近來強調的跨領域合作，ChatGPT可更快速地瞭解不同領域的基礎知識。

不過也有學生提到，須對ChatGPT給出的內容，抱持懷疑的態度，而難就難在查證，往往需要具備足夠的背景知識、資料檢索能力，才能判斷出內容真假。也有學生提到，AI目前無法理解複雜的學科如高階統計，使用後往往要花更多時間，才能扭轉內容的錯誤。

由於詢問AI時，往往也要餵給一些資訊，許多學生擔心上傳的資訊涉及個人隱私，可能會被AI收集再重複利用。

陽明交大副校長周倩表示，從2場討論會來看，年輕學子並非完全擁抱新科技，更傾向提出疑慮、找出可能的解決方案。她認為未來的人才培育，須著重高層次的反思能力。

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周倩表示，校方近期將擬定生成式AI的使用政策與參考指引，作為課堂和研究使用依據。另外面對AI應用的跳躍性發展，陽明交大也會結合電機、資訊、生醫、人文等領域，以多面向深化AI研究。

陽明交通大學教務長陳永昇也表示，未來工作不一定會被AI取代，但卻一定會被善用AI工具的人取代。與其被動等待被淘汰，還不如在學時就先學習如何使用AI工具，培養科技素養，包括運算思維、機器學習、資訊識讀等，更要有獨立思考及批判的能力。（編輯：陳政偉）1120315