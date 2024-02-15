屏東海廢帶回漁獲自肥 回收逾63噸廢棄物

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（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）為降低海洋廢棄物對海洋生態威脅，屏東縣府推動「海廢帶回漁獲自肥」任務，鼓勵漁民帶回海上作業時產生的廢棄物，可換農產品也可集點兌家電，2年來已回收63.8噸廢棄物。

屏東環保局告訴中央社記者，民國111年啟動「海廢帶回漁獲自肥」活動，結合23處漁港安檢所設置海廢回收兌換站，漁船出海時領取網袋，回航通關時再將裝有廢棄物的網袋返還安檢所，可兌換屏東在地農產品與具有環保標章商品，去年還推出集點兌換機制，可依漁民喜好兌換家電獲廣大迴響，期能以源頭減量，2年來已回收63.8噸海洋廢棄物。

縣府指出，根據調查全球每年約有800萬噸塑膠進入海洋，當魚類吃下難分解的塑膠微粒，透過食物鏈又回到人體，海洋垃圾造成的汙染，已成為環境與生態的隱形殺手，保護海洋生態刻不容緩。

參與活動的江姓船長指出，討海維生，以前看到海漂垃圾都裝作沒看見，自從屏東有海廢帶回政策後，在海面上看到漂浮的垃圾，有時候還會迴轉打撈上船，「雖然是一個小舉動，但是只要大家肯做，影響力就很大。」

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另外，為使更多的外籍漁工一起加入兌換行列，環保局還推出了印尼、英文、泰國、馬來西亞、菲律賓及越南等6國語言版本的獎勵兌換說明，讓外籍漁工一目瞭然，一起參與海廢帶回活動，顯示守護海洋生態環境無國界之分。

縣府呼籲，民眾應該力行淨零綠生活，落實源頭減廢並減緩氣候暖化，才是維持海灘環境及海洋生態根本方式；未來將持續推動各項海洋環保政策，喚起全民環保意識。（編輯：孫承武）1130215