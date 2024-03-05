躁鬱症腦刺激治療新成果 高雄長庚登國際期刊

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（中央社記者林巧璉高雄5日電）高雄長庚醫師許智維及國內外研究團隊以實證醫學法，找到躁鬱症病患在憂鬱期的4種非侵入性腦刺激（NIBS）治療模式，對鬱期治療開啟新的可能性。

許智維與研究團隊利用網路統合分析的實證醫學方法，找到可行的4種非侵入性腦刺激治療模式，包含2種經顱磁刺激（TMS）、與2種經顱直流電刺激（tDCS）。這項研究成果已被收錄在著名的神經科學期刊「神經科學與生物行為評論」（Neuroscience & Biobehavioral Reviews）。

高雄長庚今天發布新聞稿指出，躁鬱症（bipolar disorder）是一種以情緒波動為特徵的週期性情緒障礙，分為躁期和鬱期兩種極端情緒狀態，台灣約有30萬名患者，約佔總人口1%。

患者在躁期可能感到情緒興奮、精力旺盛、睡眠需求減少、行為衝動。鬱期的表現為沮喪、失去興趣、精神疲憊、睡眠困難等症狀；其中鬱期可能會佔患者生命近一半，對患者個人生活、工作帶來巨大的痛苦負擔。

高雄長庚指出，目前鬱期治療的選擇相當有限，僅有6種藥物獲得國際醫學指引認可用於治療憂鬱症狀。

許智維表示，「經顱直流刺激」在台灣尚未獲得衛福部的醫療儀器許可，限制技術在臨床上的使用，但「經顱磁刺激」的醫療儀器已獲得相關認證，這為躁鬱症鬱期治療開啟了新的可能性。

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高雄長庚表示，近年來非侵入性腦刺激，如經顱磁刺激利用電磁場刺激大腦特定腦區，經顱直流刺激透過微弱直流電調節大腦神經元極化狀態，這些新型治療受到關注。

高雄長庚表示，許智維、醫師陳揚捷、台北榮總教授李正達與其他國內外醫療機構進行的跨國合作研究，透過網路統合分析的實證醫學方法，確認4種腦刺激模式可能改善鬱期症狀，盼對患者優化治療。（編輯：郭諭儒）1130305