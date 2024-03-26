秋田航線載客率9成 賞櫻5秘境避開人擠人

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（中央社記者余曉涵台北26日電）根據交通部民航局統計，今年2月桃園-秋田航線載客率突破9成。針對櫻花季，秋田白神觀光公布5個賞櫻秘境，要讓台灣旅客赴日本賞櫻也可避開人擠人的人潮。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，出國旅遊大爆發，尤其日本更是受到台灣旅客喜愛，除了東京、大阪等熱門城市外，較冷門的花卷、佐賀、秋田等也吸引不少旅客。

迎接櫻花季，秋田白神觀光發布新聞稿介紹5個賞櫻秘境，要讓旅客到秋田賞櫻，輕鬆順遊秋田地區。

秋田白神觀光指出，御所之台公園位於世界自然遺產白神山地邊的丘陵地，因地勢關係可在櫻花樹環繞之下俯瞰日本海的美景，尤其傍晚時刻的夕陽金輝更是浪漫閃耀，公園內約近千棵櫻花樹，花季期一片粉色花海與日本海相映成趣。

公園位在五能線上「秋田白神」站旁邊，在此可捕捉JR五能線的Resort白神號穿過櫻花樹海而過的景色，成為攝影愛好者的必拍景點。

第2個推薦景點為君待阪公園，這個公園名稱由來是相傳明治天皇於1881年到訪此地時，收到1封皇后寫有「我等著您」的信箋，公園內春季櫻花與杜鵑還有秋季紅葉美景廣為人知。約莫1500株櫻花在人稱屏風岩的大片岩壁前盛開，自成美景。

由久保田藩士多賀谷氏於1489年創建的多寶院則是枝垂櫻的知名景點，寺院的走廊採用京都常見的夜鶯地板，行走時地板會發出啾啾的聲音，在東北非常少見，庭園則據說是參考京都銀閣寺打造。

能代市役所可以從各種角度欣賞櫻花之美，也是在地新興的賞櫻景點，旅客從原是小學校舍的露台看過去與櫻花同高，輕輕鬆鬆就可拍到一整面的櫻花美景。

此外，將白神山地盡收眼底的能代公園裡，以吉野櫻為主共有約400株的櫻花，每到花季，一家大小的賞花客絡繹不絕，園內有鞦韆等遊具，可以讓小朋友盡情玩耍。（編輯：管中維）1130326