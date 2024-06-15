中興大學首屆醫學生披白袍 前進醫療場域實習2年

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（中央社記者趙麗妍台中15日電）國立中興大學學士後醫學系首屆23名學生完成2年學業，授袍典禮今天舉行，由合作醫院師長為學生披上白袍、掛聽診器，象徵責任與傳承，醫學生將前往各醫院接受2年實習訓練。

醫學生將在台中榮民總醫院、彰化基督教醫院、童綜合醫院及秀傳醫療體系接受實習訓練，興大校長詹富智、前校長薛富盛與合作醫院代表出席授袍典禮，詹富智期許學生不忘從醫初衷，好好把握實習機會，相信定能收穫滿載。

醫學生代表張宏軒說，披上白袍有不同意義，通過2年課業後邁向另一階段。每個人就讀後醫系都有不同故事與期許，希望藉儀式銘記曾許下的承諾，日後遇到困難就提醒自己莫忘初衷，成為前進力量。

首屆興大後醫系學生2022年入學，學生背景涵蓋工程師、社會工作師、醫事檢驗師與職能治療師等，大多有數年工作歷練，對從醫及投入偏鄉醫療志向明確。

興大後醫系在台灣首創哈佛大學（Harvard University）模式，與4所醫院合作，整合校內10領域開設全人醫療、智慧醫療與精準健康「模組課程」，協助學生深入探索不同領域。（編輯：李明宗）1130615