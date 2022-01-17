落實0到6歲國家養 立委促部落教保中心適用新制補助

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（中央社記者郭建伸台北17日電）民進黨籍原住民立委伍麗華今天舉行座談會指出，部落教保中心因定位不明，導致未能適用幼兒園新制補助，呼籲政府研議教保中心定位。與會官員表示，原民會與教育部將共同補足110年以來3學期經費缺口。

部分原住民部落沒有預算設置幼兒園，只能設立「部落互助式教保中心」，由於不屬於公立、非營利或準公共幼兒園類型，導致未能適用幼兒園的新制補助。

伍麗華去年12月20日曾在立法院內政委員會質詢時要求原民會與教育部國教署，針對原住民地區教保中心營運經費衝擊提出解決方案，並檢討補助要點辦法。

伍麗華今天則偕多名原住民地區教保中心代表，舉行「社區及部落互助式教保中心營運」座談會，並邀請教育部國教署學前教育組專門委員蔡宜靜、原住民族委員會教育文化處副處長邱文隆說明因應方案。

部落互助托育行動聯盟秘書長廖貽得在座談會中指出，由於教保中心定位不明，呼籲政府應將教保中心明定為公共托育政策一環，避免經費補助困擾。

屏東縣瑪家鄉美園教保中心主任馬秀辛提到，部落教保中心定位問題不僅人事費補助與幼兒園有差別，老師也常有沉重的行政庶務負擔，盼能精簡教保中心的行政流程。

伍麗華表示，教育部推出的新制補助要點，是以公立、非營利及準公共3種幼兒園類型推出就學費用再降低方案，但目前教保中心卻因定位不明，導致未能適用補助。

伍麗華指出，部落中的教保中心具有幼兒學習族語、歷史及文化等功能的托育場域，實質上應屬公立或準公共化的幼兒托育機構，原民會和國教署應再研議其性質與定位，避免部落中的家長、幼兒及教保中心教保員因權益受影響。

邱文隆表示，目前教育部與原民會已達成初步共識，將分攤經費共同補足110學年上學期至111學年上學期等3學期的學前教育補助缺口。

邱文隆說，至於補助要點是否調整方向，原民會仍在蒐整各教保中心經費運用，後續將依據現況資料，研議要點修訂方向，並於過年前召開跨部會會議專案討論。

蔡宜靜表示，教育部已跟原民會有共識，會先補足教保中心去年9月到今年9月共3學期經費，教育部將分攤1/2經費並配合辦理。（編輯：蘇志宗）1110117