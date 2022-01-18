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首頁 / 政治

因應中共假訊息攻勢 國防部軍事新聞處擴編

2022/1/18 16:54（1/18 18:29 更新）
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為了因應中共的假訊息威脅，國防部17日發布「政治作戰局處務規程」修正草案，負責對外新聞發布、假訊息澄清等業務的國防部軍事新聞處將正式擴編。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
為了因應中共的假訊息威脅，國防部17日發布「政治作戰局處務規程」修正草案，負責對外新聞發布、假訊息澄清等業務的國防部軍事新聞處將正式擴編。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者游凱翔台北18日電）為因應來自中共的假訊息威脅，國防部昨天發布「政治作戰局處務規程」修正草案，原本沒有管轄科級單位的軍事新聞處，將下轄二個科，未來設有二名上校科長辦理業務，因應龐大新聞及公關業務。

中共近年頻頻以戰機、船艦侵擾台灣防空識別區，除了曾深入台灣南部及東南方空域外，更多次逾越台灣海峽中線，已嚴重影響區域和平穩定；除此之外，更不時以假訊息、假新聞對台進行認知作戰，企圖分化民心士氣。

對此，負責對外新聞發布、假訊息澄清等業務的國防部軍事新聞處將正式擴編。

根據國防部昨天發布修正「國防部政治作戰局處務規程」第3條修正草案，在眷改業務告一段落後，原軍眷服務處所轄5個科室，將縮編為3個科；原軍事新聞處，則增編為2個科、增加人力，以因應國防部龐大新聞與公關事務。

國防部官員下午接受中央社訪問時表示，過去軍事新聞處的編制較小，但近年媒體環境快速變遷，除網路媒體數量增加，傳播方式也日新月異，再加上假訊息頻傳，因此必須適時擴編並培訓人才，至於擴編人數及編制，不便對外透露。

此外，近年若有政戰人員初進軍聞處，則必須先至軍事新聞通訊社等單位實習，以實際了解新聞運作、影片及照片的處理方式，強化現今時代所需擁有的影像能力。

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官員也提到，國防部政治作戰局主責認知作戰應處及假訊息澄清，其中認知作戰部分主要由文宣心戰處業管，處長為樓偉傑少將；而假訊息澄清及對外新聞發布，則由軍事新聞處主責，處長為史順文少將。

此外，軍事新聞處目前下轄1名上校副處長，指揮各新聞官；未來增編2名上校新聞科長，屬三軍通用上校編階，並再增加新聞官人力，從事新聞聯繫與發布業務，比照政戰綜合處、文宣心戰處、保防安全處的規模，而這項擴編案則是在史順文力推下成案。（編輯：黃國倫）1110118

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