民團上街紀念228 鄭南榕女兒：記憶過去為了未來

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228事件75週年，民間團體28日上午再次集結，發起第6次「228．0紀念行動」，遊行路線從「天馬茶房」出發，最後到達「行政長官公署」（行政院）。中央社記者徐肇昌攝 111年2月28日

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（中央社記者葉素萍台北28日電）今年是228事件75週年，鄭南榕基金會等50多個民間團體今天走上街頭紀念228；鄭南榕基金會董事鄭竹梅說，記憶過去不是為了仇恨，而是為了未來；律師李勝雄說，促轉會任期雖然將屆，但很多重大的工作仍要繼續進行。

蔡瑞月舞蹈研究社及鄭南榕基金會2017年共同發起，復刻1987年醫師陳永興、律師李勝雄與自由時代雜誌創辦人鄭南榕發起的「228公義和平運動」，號召人民一起肅穆走上街頭，提醒執政當局面對歷史責任。

50多個民間團體今天再次集結，發起第六次「228．0紀念行動」，活動主軸是「拆除威權．起造新國家」。

這場遊行，從「天馬茶房」出發、經過「專賣局台北分局」、「台北放送局」、最後到達「行政長官公署」（行政院）。

律師李勝雄、牧師林宗正在天馬茶坊原址前，獻上玫瑰花追悼。在終點、行政院前紀念儀式，民團以手語念詩，用「無聲」表達受難者與家屬說不出的心聲。

今天遊行的行動宣言訴求，一、尋找真相，追究加害體制。二、拆除威權象徵，從中正紀念堂和慈湖陵寢開始。三、對抗中國帝國主義，起造台灣新國家。牧師林宗正現場祝禱，最後由民眾獻上長春花祝福台灣。

李勝雄說，俄羅斯入侵烏克蘭，讓台灣人民警覺，228事件是台灣走向獨立自主重要的一步，面對中國不斷以武力威嚇，台灣更要積極邁向獨立自主正常化的國家。

此外，李勝雄也提到，希望促進轉型正義委員會繼續努力，雖然促轉會任期將屆，但重大的工作仍要繼續進行；他說，促轉會做了很多，但拆除蔣介石銅像尚未完成，很多228的真相未明，加害者還沒有認錯悔改，所以轉型正義的工作應該繼續。

李勝雄說，應該不分藍綠保護台灣，勇敢抵抗中國文攻武嚇，讓台灣能夠成為一個獨立國家，才不會愧對228犧牲的前輩。

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鄭南榕女兒鄭竹梅表示，今天大家走出來，是為了愛、公義與和平，今天也有新世代的參與，228事件75週年，記憶過去不是為了仇恨，記憶過去是為了未來，以愛、希望、帶著和平的決心，繼續往前走。

在台港人今天也參與這場遊行，銅鑼灣書店店長林榮基在現場接受媒體訪問時指出，香港人走上街頭被開槍打死、失蹤，很像台灣當年的228，都是獨裁政權統治下發生的事，港台命運相似，所以台灣的民主若不好好保護，這個事情還會再發生。（編輯：郭無患）1110228

228事件75週年，民間團體28日上午發起第6次「228．0紀念行動」，參與者舉著白布從「天馬茶房」出發遊行至「行政長官公署」（行政院），紀念228受害者。中央社記者徐肇昌攝 111年2月28日

228事件75週年，多個民間團體28日發起第6次「228．0紀念行動」，號召民眾走上街頭，遊行隊伍從「天馬茶房」出發，最後到達「行政長官公署」（行政院），共同紀念228，以行動劇表達心聲與訴求。中央社記者徐肇昌攝 111年2月28日

228事件75週年，多個民間團體28日發起第6次「228．0紀念行動」，在行政院外以手語念詩的方式，表達受難者與家屬說不出的心聲。中央社記者徐肇昌攝 111年2月28日

228事件75週年，多個民間團體28日發起第6次「228．0紀念行動」，遊行隊伍從「天馬茶房」遊行至「行政長官公署」（行政院），眾人將長春花瓣撒在白色布條上，悼念228受難者。中央社記者徐肇昌攝 111年2月28日

228事件75週年，多個民間團體28日發起第6次「228．0紀念行動」，眾人遊行到行政院後撒下長春花瓣，緬懷、追悼228受難者。中央社記者徐肇昌攝 111年2月28日