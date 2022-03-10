憂車諾比重演 民團連署譴責俄羅斯入侵烏克蘭

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（中央社記者范正祥台北10日電）俄羅斯入侵烏克蘭，核設施也成為俄軍占領目標。全國廢核行動平台等50個民間團體參與連署，譴責俄羅斯入侵烏克蘭引發核污染威脅，呼籲不要再讓過去車諾比核災重演。

全國廢核行動平台憂慮烏克蘭國境內核電廠及相關設施如果遭受攻擊而發生核子事故，將無法控制損害，威脅世界安全，邀請連署團體今天於立法院門口共同召開記者會說明連署活動意義，並由綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣代表宣讀全國廢核行動平台聲明。

記者會上，全國廢核行動平台發表三項聲明。第一，呼籲俄羅斯應停止入侵烏克蘭的軍事行動，且應立即停止攻擊核電廠及相關核廢料儲存設施，並避免一切在核電廠周圍的武裝衝突。其次，譴責俄羅斯在入侵烏克蘭戰爭中引發核污染的巨大風險與危機。第三，呼籲俄羅斯以及擁有核武的國家應自制並停止核武威脅。

包括地球公民基金會、媽媽監督核電廠聯盟、綠色公民行動聯盟、台灣再生能源推動聯盟、台灣蠻野心足生態協會、台灣非營利組織產業工會、台灣人權促進會、人本教育基金會、台灣環境資訊協會、島國前進、監所關注小組在內多個參與連署譴責俄羅斯入侵烏克蘭引發核污染威脅的團體和組織，都派代表參加記者會。

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崔愫欣指出，許多人以為核設施於戰爭中不可能成為軍事攻擊的目標，但從俄烏戰爭看到，事實並非如此。從連來日國際媒體相關新聞報導得知，曾於1986年發生核災的烏克蘭車諾比核災場址已遭到俄羅斯軍隊佔領，俄國軍隊也已佔領位於烏克蘭東南部、歐洲最大的札波羅熱核電廠，令人擔心戰火會引發核污染危機。

崔愫欣表示，俄羅斯入侵烏克蘭引發核污染威脅，影響世界安全，台灣許多民間團體對此感到憂慮，目前已有超過50個公民團體響應全國廢核行動平台發起的連署，不要再讓過去車諾比核災重演，不應讓戰爭行為引發核污染威脅。（編輯：翟思嘉）1110310