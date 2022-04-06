因應敵威脅 陸軍戰甲砲車駕駛每月實施6小時機動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北6日電）因應中共威脅提升，為結合現今防衛情勢需求，國防部指出，陸軍戰甲砲車駕駛目前每月至少實施6小時「機動訓練」，強化實戰演訓與戰場經營。

中共頻頻以船艦、戰機侵擾台灣防空識別區，一度深入台灣南方及東南方空域，甚至還多次逾越台灣海峽中線，嚴重影響區域和平穩定，國軍近年除了對美採購新式武器外，也提升訓練強度，防範共軍以武力侵台。

根據國防部近期公布的報告中披露，因應當前區域情勢與嚴峻敵情威脅，採「訓練結合戰備」模式，全面驗證作戰計畫與務實戰場經營，達成「立即應變、立即作戰」目標。

國防部指出，三軍地面部隊統一訓練模式，置重點戰、甲、砲車駕駛每月至少6小時機動訓練 ，並以排為單位進訓步訓部及裝訓部，實施4週專精管道訓練，提升地面主戰部隊戰力；並要求各部隊以連為單位，依作戰計畫機動進入戰術位置，實施實戰演練與戰場經營。

結合海軍戰備偵巡艦延伸指管監偵距離，空軍則於台灣東南空域保持常態飛行訓練與海空戰備操演；返航時則模擬敵機攻擊，磨練各級防空作戰中心目標搜索、火力分配與飛彈部隊三層空域接戰能力。

海軍艦艇部隊每季戰備任務訓練以完整作戰支隊編組，依作戰計畫於北、南作戰海域，演練緊急出港、遠海疏泊及電子、防空、反潛、水雷作戰，並於決戰海域實施海、空聯合截擊作戰操演；每年依計畫執行戰術總驗收，採對抗方式驗收艦隊戰力訓練成效，強化聯合制海作戰能力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

面對共軍對台威脅日益嚴重，國軍已將地面部隊在各作戰區以戰鬥編組，以「連」為單位搭配任務需求「排」，在營區外重要防護設施或重要位置實施機動偵巡，而不是如過去駐守在營區內，目前全台每天約20個戰鬥部隊在營外重要防護位置機動戰備偵巡。

「連帶排」戰備偵巡甚至會在任務地區實施野營訓練，提升官兵戰場適應能力及各項狀況處置；陸軍也實施「排帶班」戰鬥偵巡隊訓練，達到「班」具備獨力戰鬥能力，讓班戰鬥偵巡隊能獨力完成小規模突襲行動，或由多個班戰鬥偵巡隊共同殲滅來犯的敵軍小部隊。（編輯：郭無患）1110406