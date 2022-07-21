總統接見傑出建築師得獎人 盼加速實踐低碳綠能

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總統蔡英文（右2）21日在總統府，由內政部次長花敬群（右）陪同，接見第17屆中華民國傑出建築師獎得獎人。中央社記者鄭傑文攝 111年7月21日

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（中央社記者溫貴香台北21日電）總統蔡英文今天接見傑出建築師得獎人表示，台灣正積極邁向2050淨零轉型的目標，希望建築業界未來也能透過環境規劃、建築材料以及建築工法的選擇，加速實踐低碳綠能目標。

總統蔡英文上午在總統府秘書長李大維、內政部政務次長花敬群等人陪同下在總統府接見「第17屆中華民國傑出建築師獎得獎人」，4位得獎人分別是建築師王銘顯、戴育澤、江文淵、楊立華。

總統表示，中華民國傑出建築師獎每2年評選一次，得獎的建築師都非常優秀，很高興今天可以與幾位獲獎者一起分享這份榮耀和成果。

總統說，4位得獎人不論是在建築設計理念，或者推動人文生態環境的各方面，都為業界帶來許多啟發跟貢獻。

她表示，像是曾經在日本留學的王銘顯，承襲日本「共生」跟「地景建築」的理念；王銘顯也專精於新式木構造的運用，以及舊建築、都市空間的融合改造，為各類型的建築空間建立新典範。包括台大醫院國際會議中心的竹木隧道、嘉義市的市立美術館，都是王銘顯的傑作。

總統說，戴育澤的作品造型結構也非常創新多元，包括中國醫藥大學的創研大樓、台中的「晴空樹」等等，都創造了新世代的建築風貌。近幾年來，戴育澤也運用數位科技，融合氣候變遷、循環經濟等等的考量因素，為全民打造更宜居、更安全的社會住宅空間。

總統表示，江文淵發展出「節氣建築」的概念，配合環境、氣候、生態，把建築打造成一整個生生不息的生態聚落，包括「若山」、「樸山村」都是代表性的作品。為了因應都市熱島的現象，以及極端氣候的挑戰，江文淵透過環境友善的工法，引進台灣傳統的自然建材，打造讓人與環境共存共榮、共生共好的目的。

總統提到，楊立華則是用他的作品一再的證明紮實的設計、技術和實務能夠結合社會經濟跟國家重大政策的發展，打造出可以做為社會長期資產的優質建築。楊立華多次參與大型國際合作計畫，也引進許多先進技術，代表作品則是跟國際大師伊東豐雄合作的台中歌劇院，這個計畫克服了很多施工上跟技術上的挑戰，也成為台灣重要的新地標。

總統說，感謝建築業界先進，為台灣整體建築環境以及公共建築的品質帶來非常大的進步，也引進許多新的概念跟技術，帶動整體產業的發展。

總統表示，目前的台灣正積極邁向2050淨零轉型的目標，必須在各領域都共同加速綠色轉型，才有辦法落實這個目標。因此，內政部也提出淨零建築路徑藍圖，來加速推動相關的淨零政策。

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總統強調，建築產業是百工百業的火車頭，期待建築業界先進，在未來的工作項目當中，透過環境規劃、建築材料以及建築工法的選擇，一起來加速實踐低碳綠能的目標。

總統說，透過打造具有生態節能特性的建築物，可以把環境永續的概念落實在整體建築設計當中，也能讓所有民眾享有更健康宜居的生活環境，相信得獎不是結束，而是一個新階段的開始，將在下一個階段持續努力。（編輯：翟思嘉）1110721