國際太空站運作至2030年底 將墜南太平洋無人區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）據美國國家航空暨太空總署（NASA）新發布的未來計畫，國際太空站營運至2030年底後，將墜入太平洋的偏遠地區「尼莫點」（Point Nemo），人稱「太空飛行器墳場」。

國際太空站（ISS）的第一個功能性貨艙於1998年發射，迄今有超過200名來自19個不同國家的太空人造訪過這座太空科研設施。美國太空總署表示，國際太空站之後將被商業營運的太空站取代。

美國太空總署總部的商業航太部門總監麥卡利斯特（Phil McAlister）在聲明中表示：「我們提交給國會的報告，詳細描述了我們確保在2030年國際太空站退役後，順利過渡到商業站點的全盤計畫。」

美國太空總署在「國際太空站過渡報告」（ISS Transition Report）中指出，計畫是讓國際太空站墜入南太平洋無人區，也就是「尼莫點」。報告的概算是假設國際太空站將在2031年1月脫離軌道。

尼莫點的名稱取自法國作家居勒．凡爾納（Jules Verne）小說「海底兩萬里」（Twenty Thousand Leagues Under the Sea）中的潛艇水手名字。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

尼莫點是海洋中距離陸地最遠的地點，位於南極洲以北約3218公里處，距紐西蘭東岸約4828公里。據估計，自1971年以來，美國、俄羅斯、日本和歐洲數國等有能力發展太空航行的國家，已在尼莫點「海葬」超過263塊太空殘骸。

報告提到，操作員將執行重返大氣層燒毀的指令，提供最後的推動力以盡可能降低國際太空站的高度，確保國際太空站安全進入大氣層。（譯者：張璦/核稿：曾依璇）1110203