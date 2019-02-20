台南滯洪池設太陽能光電 增加發電兼助減碳

位於台南市樹谷園區滯洪池的水面型太陽能發電站，以不影響滯洪池功能為前提，施工過程採用低碳工法，不用大型機具施工即可組裝。（台南市經發局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年2月20日

（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市政府經濟發展局今天舉辦樹谷園區兩處滯洪池的水面型太陽能發電站成果發表會，預計每年可創造約640萬度的發電量，減少4500噸碳排放。

台南市政府經濟發展局代理局長蕭富仁表示，樹谷園區水面型太陽能發電站以不影響滯洪池功能為前提，施工過程採用低碳工法，不用大型機具施工即可組裝；使用高密度聚乙烯製成的浮筒材質，穩定性高，不會產生化學物質。

蕭富仁指出，整座太陽能系統採傾斜式設計，除可配合陽光照射角度調整，增加發電效率外，也具備雨水自潔的作用。沒有雨水時，也只需用高壓水柱加上長桿拖把等工具清洗，不需使用化學藥劑，對水中生態環境的影響降到最小。

他說，台南市政府計畫在11處滯洪池、埤塘及水庫等低度利用水域空間設置太陽光電系統，全數完成後的設置容量達30百萬瓦。

蕭富仁表示，樹谷園區的風之谷（公滯3）、樹之谷（公滯5）滯洪池太陽能發電站就是計畫中的成果。兩座發電站總裝置容量達5.15百萬瓦，預計每年可創造約640萬度的發電量，減少4500噸碳排放。

他說，台南市擴大啟動「陽光電城2.0計畫」，推動在鹽業用地、不利農業經營的農地、水域空間、漁電共生及垃圾掩埋場等設置太陽光電。原訂110年達到10億瓦（1GW）的目標，可望提前於108年達成，預估全部完成後，每年發電量可達約12.9億度。（編輯：吳佳穎）1080220