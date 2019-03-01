陸漁船越區拒檢 馬祖海巡帶回偵辦

馬祖海巡隊1日實施海上巡邏勤務，在北竿高登海域外1.8浬處發現非法越界的中國大陸籍漁船，海巡艦艇依法強行攔檢並以優勢警力強靠，將漁船及4名陸籍漁民押返南竿隊部偵辦。（馬祖海巡隊提供）中央社 108年3月1日

（中央社馬祖1日電）時值冬末春初之季，海象漸趨平穩，馬祖海巡隊1日實施海上巡邏勤務，於北竿高登海域外1.8浬處發現非法越界大陸漁船1艘4人。

1日上午8時許，巡防區發現1艘越界目標進入馬祖北竿海域，經通報馬祖海巡隊10037巡防艇前往查處，於高登外海1.8浬發現該越界目標為大陸籍漁船。

巡防艇抵達現場並多次廣播要求「閩」船停船受檢，「閩」船見巡防艇後更加速逃逸，10037艇仍依法強行攔檢並以優勢警力強靠。

由於非洲豬瘟疫情在中國爆發，為防範病毒隨船食品進入國境，加強船上各艙間物品及所帶食物清查，經查均無相關豬肉及其製品後，將「閩」船及4名大陸漁民押返南竿隊部偵辦。

因隨東北季風減弱，海象趨穩，中國大陸漁船又逐漸出沒於馬祖海域，海巡署對於維護漁民作業權益相當重視。

馬祖海巡隊表示，面對大陸漁船絕不姑息，將持續提高巡邏密度，嚴懲非法越界大陸漁船，展現海巡維護國境安全及保護環境生態之鐵腕手段及執法力度，以守護馬祖海域海洋資源，並籲請漁友鄉親勇於舉報非法越界陸船，共同協力扶持近海漁業資源發展，維護漁民權益。（編輯：張銘坤）1080301