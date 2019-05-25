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絕育控制街頭流浪犬 毛寶貝幸福有依靠

最新更新：2019/05/25 15:26
新北市動保處25日表示，將推動「偏鄉家犬絕育計畫」，盼非都會區家犬絕育從源頭管制。圖為政府與民間合作處理過度繁殖犬，予以清潔與絕育。（照生會提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　108年5月25日
新北市動保處25日表示，將推動「偏鄉家犬絕育計畫」，盼非都會區家犬絕育從源頭管制。圖為政府與民間合作處理過度繁殖犬，予以清潔與絕育。（照生會提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　108年5月25日

（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市府動物保護防疫處長陳淵泉今天表示，與動保團體及愛心民眾合推流浪動物絕育TNVR政策，3年多降低流浪犬約4000隻。飼主做好寵物登記與管理，才能減少流浪族群聚集繁殖。

陳淵泉表示，依據行政院農委會107年全國遊蕩犬隻數量調查，全國遊蕩犬為14萬6000餘隻，新北市遊蕩犬隻數為1萬2000餘隻。 新北動保處為控制街頭流浪犬數，施行絕育補助、TNVR、乾淨餵養、及對問題犬隻精準收容。

陳淵泉說，民國104年起，新北全面實施流浪動物零安樂死政策，為控制流浪犬族群數量及減少收容所壓力，實施TNVR（捕捉、絕育、疫苗、回置）政策，與動保團體和「愛爸」「愛媽」合作加強控管環境食源，減少流浪犬隻族群聚集及繁殖。

陳淵泉接受中央社訪問時表示，從民國104年至今，已經為7000隻流浪動物絕育，統計約降低4000隻流浪犬。今年也將推動「偏鄉家犬絕育計劃」，自TNVR政策實施以來，街頭流浪犬已逐年減少，預計108年底將可持續下降。

動保處說，農委會委託調查的遊蕩犬隻，除流浪犬也包括未繫牽繩、無人管控的犬隻。新北市約有四成約5000隻是戴項圈但未繫牽繩管控的遊蕩犬隻，鄉村型社區主人通常在晨昏時放任犬隻在外遊蕩；在傳統市場、公園、河濱、小型廟宇及工廠，也常見放養遊蕩犬的蹤跡。

陳淵泉說，寵物登記站可協助寵物登記，不論大狗小狗都要每年施打狂犬病疫苗。動保處期望非都會區的家犬絕育從源頭管制。

市府水利局高灘地工程管理處表示，只要進一步瞭解狗的行為，認識狗兒肢體語言，就可避免發生衝突保護彼此安全，讓人與狗和平相處。至於追車咬人的問題犬隻，將予以「精準收容」，在動物之家訓練社會化。

從事30多年流浪犬貓收容、救援、絕育經驗的愛媽張淑容表示，流浪犬貓絕育後，大幅改善發情叫春、打架和情緒問題，也能有效減少流浪犬貓數量，生存空間也不至因過度繁殖受壓迫，盼流浪犬貓與社區友善共存，共創友善動物社區。

動保處也呼籲民眾，決定飼養寵物前，須先評估自己經濟狀況和和居家環境是否適合，飼養毛寶貝後必須絕育或依法申報免絕育，有繁殖需求須依規定申報，毛寶貝的幸福才有依靠。（編輯：方沛清）1080525

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