九二一地震全家幸運獲救 20年過去她仍感謝憲兵

（中央社記者黃國芳雲林縣20日電）九二一地震20週年，雲林縣鎮東國小校長蔡淑玲當年與丈夫、出生未滿月女兒受困倒塌大樓內幸運獲救，她表示，每年女兒生日，就想起驚恐經歷，也要感謝搶救的憲兵。

蔡淑玲日前在臉書（Facebook）PO文說，今年是女兒20歲生日，每年到這個時候，總會讓人想起九二一那個夜晚。

蔡淑玲今天表示，1999年9月21日當天凌晨吃完點心後就寢，當時還在坐月子，住在斗六觀邸大樓10樓，凌晨1時47分一陣天搖地動，與丈夫從夢中驚醒，大叫一聲「地震」，聽到床邊窗戶「叩」一聲，整個人垂直「躺」在床上，床已立了起來，大樓傾斜倚靠在旁邊5樓透天，隨即抱起衣櫃邊嬰兒車內的女兒。

蔡淑玲指出，當時與丈夫驚慌地「爬」出房間，但屋內垂直的角度，一再地爬上又滑下，因懷中抱著女兒，舉步更加困難，好不容易爬上陽台求救，外面一片漆黑，還夾雜濃濃的瓦斯味，

蔡淑玲說，當時感覺真像天堂與地獄，接續而來的餘震，整棟大樓不斷地搖晃，與丈夫互相緊抱且摟緊懷中嬰兒，嘴巴一直唸著佛號，心想世界末日或許就是如此。

她表示，在陽台等待救援，感覺猶如一個世紀之久，後來聽到大門外傳來呼喊聲音「裡面有人嗎？」隨即大聲求救，驚喜看到救援的憲兵就在門外，與丈夫、未滿月女兒都幸運獲救，看到6樓以下已經被擠壓到看不到，心中非常悲痛。

她指出，雖然一度覺得自己怎會遇到這種災難，但持續看見新聞播放一則又一則令人心痛的畫面與故事，又慶幸一家人能倖存下來；後來回到倒塌的住家旁，看見救難人員持續挖掘出住戶鄰居，心都揪在一塊，這擦身而過的生死交關，午夜夢迴時常驚醒。

她說，回憶九二一至今20年，想到當時未滿月的女兒與丈夫得以存活在世，都要感謝勇敢的憲兵隊員一個個進到倒塌的大樓中，接力救援女兒，後來也有了2個乖巧懂事的兒子，感恩所有的貴人相助。

蔡淑玲女兒李昱瑩表示，當年自己還是小嬰兒，聽到父母訴說這一段往事，覺得自己是超級幸運兒，很感謝當時深入災區救援的阿兵哥叔叔，未來會盡自己的力量，做好事、說好話、存好心。（編輯：謝雅竹）1080920