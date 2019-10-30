新竹市城市馬拉松 感受親水環境

為推廣跑步運動，新竹市政府將在2020年2月23日舉辦新竹城市馬拉松，30日公布賽道，路線將跑遍微笑水岸，讓民眾感受竹市的親水環境。中央社記者郭宣彣攝 108年10月30日

（中央社記者郭宣彣新竹市30日電）新竹市政府將辦新竹城市馬拉松，市長林智堅今天公布賽道表示，這屆馬拉松將帶跑者跑遍微笑水岸，讓民眾感受竹市的親水環境，也安排讓跑者跑上台68快速道路，感受不同體驗。

林智堅說，為推廣跑步運動，市府將在2020年2月23日舉辦新竹城市馬拉松，路線從南寮運動公園出發，接著跑上台68快速道路，沿著快速道路能同時欣賞海景，也會行經新竹漁人碼頭、17公里海岸線、港南、金城湖賞鳥區等。

他指出，這次在沿路上更有安排啦啦隊為跑者加油、打氣，讓來新竹跑步的參賽者，都能感受到新竹的熱情。

在地跑團「撐新竹」、與「遠東新世紀馬拉松社」都將響應參賽。遠東新世紀馬拉松社長杜茂青，推廣馬拉松運動7年來陸續無償提供飲用水等補給品給跑者，是跑友口中的「熱情哥」。

杜茂青表示，藉由跑團融合竹縣市跑團交流，倡導全民運動，也期待在跑步的過程中，邀請大家也一同響應公益，為弱勢籌措資源。他也談到在跑步時，難免會有人受傷，而跑友來自各行各業，有護理師、防護員等職業，若有人受傷彼此幫忙，在跑步過程中，感受彼此關懷、互助的人情味。

林智堅表示，新竹城市馬拉松賽事組暫定分為4種組別，其中，包含全馬組全程42公里、半馬組全程26公里、健跑組10.4公里、親子組5公里等，邀請民眾用雙腳感受新竹的獨特人文底蘊。（編輯：方沛清）1081030

遠東新世紀馬拉松社長杜茂青（右2）30日出席新竹市城市馬拉松宣傳活動，他推廣馬拉松運動多年，無償提供飲用水等補給品給跑者，是跑友口中的「熱情哥」。右為新竹市長林智堅。中央社記者郭宣彣攝 108年10月30日