竹市立動物園與日本東武動物公園 締結姐妹園

（中央社記者郭宣彣新竹市14日電）新竹市立動物園今天與日本琦玉縣東武動物公園締結姐妹園。新竹市副市長沈慧虹、竹市立動物園長楊家民與東武動物公園取締役社長伴光雄簽署合約，盼未來在動保及飼養照顧等合作交流。

沈慧虹表示，新竹市立動物園經整修後，在上月開幕，並將園區打造成開放、友善動物、保存歷史區域與珍貴老樹以及塑造重要生命教育場域。現在，也透過簽署海外姊妹園的機會，盼向日本出色的動物保育機構學習。

沈慧虹說，兩園締結姊妹園後，未來會進行定期的經驗交流，特別像是在動物飼育及照顧方面，也借此機會提升新竹市立動物園的軟實力，讓動物飼育技術逐步升級，一同為動物福祉及保育努力。

新竹市立動物園長楊家民指出，東武動物公園成立於西元1981年，位在琦玉縣隸屬東武鐵道集團，是結合遊樂園、動物園及水上樂園的綜合性動物園區，園內動物明星是白老虎，目前也規劃將借鏡竹市動物園內雨林廊道類似的景觀窗，讓民眾更能近距離觀察白老虎。

伴光雄今天走訪新竹市立動物園，他表示，園區設計讓他感覺很溫暖、也有可以學習借鏡的部分，如新竹市動物園猴島的設計，讓人耳目一新。他也介紹在東武動物公園動物的互動照護體驗，讓遊客感受動物生命教育的重要性。

伴光雄表示，東武動物公園還有以植物為主的主題花園，種植了3000株吉野櫻，而新竹公園16年前由日本引進河津櫻種植，也已經成為新竹市最著名的賞櫻勝地，新竹動物園與東武動物公園有這麼多共通點，未來合作一定成功。（編輯：張銘坤）1090114