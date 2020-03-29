清明將至 綬草悄綻放

（中央社記者梁珮綺台北29日電）武漢肺炎疫情影響，台北市鬱金香展、陽明山花季等人潮較去年減少，不過，仍有多數人出門踏青。台北市工務局長林志峯表示，清明節將至，俗稱「清明草」的綬草也悄悄綻放。

工務局統計，受疫情影響，鬱金香展、陽明山花季等賞花人潮與去年相比，確實減少一些，不過，由於花季活動屬於戶外，天氣好的時候仍有許多民眾出門踏青、透透氣。

林志峯表示，綬草花期在清明節前後，所以有「清明草」之稱，近日悄悄綻放。綬草是台灣最小的平地野生蘭，一般株高約13至50公分，花梗有葉狀鞘，莖直立盤旋。

林志峯說，綬草由數十朵粉紫色或白色小花呈螺旋狀，並且整齊迴繞在一起，有的向右纏繞、有的向左，由底部向上逐漸開花，而這螺旋花序也讓綬草有「龍抱柱」、「紅龍盤柱」、「一線香」等別名。

綬草偏愛陽光充足、微濕的環境，若種植在排水良好的土壤，必須時常澆水，此外，綬草野性很強，與其他草共同種植才會有良好效果。

不過，近年來受到人為採集及環境破壞等影響，戶外愈來愈難看到綬草蹤影，林志峯說，若民眾在野外草地看到綬草，千萬不要任意採摘，共同呵護，讓綬草在土地上持續繁衍。（編輯：李亨山）1090329