疫情下的冬至 菜繭與雞母狗續飄香

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冬至除湯圓外，菜繭與雞母狗是澎湖保有的2大傳統習俗，捏製一律使用糯米浸水後，磨粹壓實、脫水瀝乾、攪動揉搓，再搭配各種甜鹹等餡料，一顆顆捏製出葷、素不同的菜繭等，再利用傳統爐灶蒸炊，顆顆Q彈有勁，口齒留香。中央社 110年12月21日

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（中央社澎湖縣21日電）今天是冬至，除了湯圓外，菜繭與捏雞母狗是澎湖保有的2大傳統習俗，今年在疫情期，顯得特別夯，馬公一家早餐店，近半個月來己賣出約3萬顆菜繭，只要一出爐即被爭搶一空。

澎湖一名耆老指出，每年24節氣中的冬至，澎湖各地宗祠、家戶都有祭祖、報丁口、吃祖補冬等習俗，早年先民生活清苦，大都以傳統的糯米磨粹後，來捏製菜繭與雞母狗仔，充作祭祖供品，又可保存食用，流傳超過百年。

近年來，縣內各社區或社團，每至冬至，都會安排村民製作菜繭與捏雞母狗等活動，以傳承保有在地這項特有傳統，讓菜繭與捏雞母狗仔持續飄香，其中以馬公朝陽里就訂購近萬顆菜繭，數量最為龐大。

馬公一家經營超過一甲子的早餐店歐姓老阿嬤表示，今年冬至菜繭、湯圓的銷售，雖在疫情警戒期間，反比往年來得多，單單這個月，從7日開始，每天動員近10人來動手包菜繭，到今天冬至，已捏製近3萬顆，還是供不應求，這還不包括湯圓，期盼冬至過後，疫情遠離。

歐姓老阿嬤指出，菜繭、湯圓或雞母狗捏製，一律使用糯米浸水後，磨粹壓實、脫水瀝乾、攪動揉搓，再搭配各種甜鹹等餡料，一顆顆捏製出葷、素不同的菜繭等，再利用傳統爐灶蒸炊，顆顆Q彈有勁，口齒留香。

今天是冬至，澎湖地區除了家戶宗祠祭祖報丁口、吃祖補冬之外，應景的菜繭與雞母狗仔更是不可或缺的，且是年年飄香。（編輯：黃世雅）1101221

冬至除湯圓外，菜繭與雞母狗是澎湖保有的2大傳統習俗，在COVID-19疫情之下，顯得特別夯，馬公一家早餐店，近半個月來己賣出約3萬顆菜繭，只要一出爐，馬上被爭搶一空。中央社 110年12月21日