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立委陳瑩創原民版春聯 「伊拉虎」原漢都喜愛

2022/1/22 14:43（1/22 15:51 更新）
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民進黨立委陳瑩自創原民版春聯，將原住民歡呼口號「伊拉呼」改為「伊拉虎」虎年賀詞，希望大家未來的一年、所有的事都能心想事成的歡呼「伊拉虎」。（陳瑩提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年1月22日
民進黨立委陳瑩自創原民版春聯，將原住民歡呼口號「伊拉呼」改為「伊拉虎」虎年賀詞，希望大家未來的一年、所有的事都能心想事成的歡呼「伊拉虎」。（陳瑩提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年1月22日
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（中央社記者盧太城台東縣22日電）原住民立法委員陳瑩自創原民版春聯，將原住民歡呼口號「伊拉呼」改為「伊拉虎」虎年賀詞，不僅族人喜愛，漢人也爭相索取。

陳瑩在臉書上貼出今年的自創春聯「伊拉虎」以及新北、桃園、南投、高雄、花蓮、台東等服務處的索取地點，希望大家未來的一年、所有的事都能心想事成的歡呼「伊拉虎」。

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「過新年當然也要有原住民的方式」陳瑩今天接受中央社記者電話訪問表示，今年為「虎」年，就用原住民的歡呼口號「伊拉呼」改為「伊拉虎」，頗受族人喜愛，也有漢人朋友跑到服務處索取。

陳瑩表示，之前她也曾推出「山羌開泰、諸事喜撈」的原住民版春聯，山羌和喜撈都是和原住民生活息息相關，今年虎年，也要應景一下，就想到原住民的歡呼口號「伊拉呼」，改為「伊拉虎」。（編輯：黃世雅）1110122

民進黨立委陳瑩自創原民版春聯，將原住民歡呼口號「伊拉呼」改為「伊拉虎」虎年賀詞，廣受族人喜愛。（陳瑩提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年1月22日
民進黨立委陳瑩自創原民版春聯，將原住民歡呼口號「伊拉呼」改為「伊拉虎」虎年賀詞，廣受族人喜愛。（陳瑩提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年1月22日
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