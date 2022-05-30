基隆輝瑞兒童疫苗校園開打 2校1095人接種

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基隆市長林右昌（右）30日上午前往武崙國小，關心學童疫苗集中接種情形，除親切問候學童施打狀況，也表示市府準備的疫苗數量絕對足夠，請家長不用擔心。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月30日

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（中央社記者王朝鈺基隆30日電）基隆市輝瑞兒童疫苗校園集中接種首日在武崙國小及市立安樂高中開打，2校共計1095人接種。市長林右昌表示，市府準備的疫苗數量絕對足夠，請家長不用擔心。

林右昌上午前往武崙國小關心學童疫苗集中接種情形，並親切問候施打狀況，除安慰學生不必緊張，也叮囑大家接種後的注意事項，同時感謝校方及協助施打的醫護人員，讓校園疫苗集中接種作業順利完成。

林右昌接受媒體訪問表示，基隆市所有學童會在6月10日前完成輝瑞兒童疫苗施打，在學校施打的好處是空間較大，小朋友只要排排坐等醫護人員來施打，加上使用的也是較細的針頭，絕大多數小朋友都不太會害怕。

林右昌說，昨天在火車站南站廣場的集中施打站，市府原本很擔心會有很多民眾搶打，最後剩餘將近50劑，加上還有10家特約醫療院所可以預約施打，市府準備的疫苗數量絕對足夠，請家長不用擔心。

市府表示，針對高中以下學生第3（追加）劑及國小第1劑已做好疫苗施打規劃，會按照期程提供學生疫苗施打服務，提醒接種當天要攜帶健保卡，並注意睡眠充足且不要空腹接種，接種後要休息30分鐘觀察身體狀況，並避免進行劇烈活動。（編輯：方沛清）1110530