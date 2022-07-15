新北玩具銀行再造新生命 夏令營機器人PK賽

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新北市玩具銀行今年特地開辦「玩具醫學院」系列課程夏令營，14日起一連3天，由資深玩具醫生擔任講師，帶領孩童從拆解、組合到創作，一步步體驗實作，為玩具再造新生命。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年7月15日

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市玩具銀行去年回收約35公噸玩具，其中2公噸玩具損壞，14日起開辦「玩具醫學院」系列課程，號召兒童攜手修復，再將修好的玩具提供偏區及弱勢學童，以推廣資源循環理念。

新北市府社會局長張錦麗今天表示，和台灣玩具圖書館協會合作成立玩具銀行，串聯各社福據點，透過玩具行動車分享，一年服務10萬人次；二手玩具也可創造新生命，讓老少共玩，甚至啟發發展遲緩孩童。

社會局表示，雖召募玩具醫生志工，修復所回收損壞的玩具，但維修的速度總追不上供應的需求，今年特地開辦「玩具醫學院」系列課程夏令營，從14日起一連3天，由資深玩具醫生擔任講師，帶領孩童從拆解、組合到創作，一步步體驗實作；透過修復，孩子不僅可學習，還培養愛物惜物的觀念。

記者今天實地觀察，參加夏令營的孩童，有些在家長陪同，拆下舊的玩具零件，重新拼裝成自己想像的創作，利用彩色畫筆當機器人的腳，利用廢棄光碟片當身體，以熱熔膠固定相關電池與小馬達零件，再造「畫畫機器人」的新生命。

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夏令營孩童將機器人裝上電池，可讓機器人在畫紙上旋轉，舞出一幅抽象畫。有些人討論如何讓機器人旋轉的更美妙，有些當場競賽自己創作的機器人，有的機器人比賽到一半腿就斷了，又引起一陣驚呼或哈哈大笑。

台灣玩具圖書館協會表示，據統計，90%兒童玩具為塑料製成，平均使用壽命僅有6個月，有80%的玩具最終會進入垃圾掩埋場、焚化爐或海洋，成為全球生態大問題。協會為保護地球、資源共享，10多年來不斷回收二手玩具。將持續辦理相關課程，推出系列的玩具醫生教學影片，讓資源永續利用，也讓孩子動腦創作，又惜福愛物。（編輯：張銘坤）1110715

新北市玩具銀行自14日起開辦「玩具醫學院」系列課程夏令營，號召兒童參與，體驗修復玩具、創作畫畫機器人等，活動並舉辦PK賽，寓教於樂推廣資源循環理念。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年7月15日

新北市社會局表示，玩具銀行今年特別開辦「玩具醫學院」系列課程夏令營，號召兒童體驗修復各式玩具，再將修好的玩具提供偏鄉及弱勢學童使用，培養孩子們愛物惜物的觀念。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年7月15日