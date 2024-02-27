高雄市推動鯨豚海龜保育 救援、教育雙管齊下

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（中央社記者張已亷高雄27日電）高雄市政府海洋局2023年偕同海洋保育類野生動物救援機關、專家學者及海巡團隊，完成2隻鯨豚及12隻海龜救援及處置，並辦理宣導課程深耕學童教育，推動海洋野生動物保育觀念。

高雄市政府海洋局今天發布新聞稿指出，全球鯨豚有90多種，有3分之1以上曾出現在台灣周邊海域，而鯨豚成熟期晚、生殖數少，資源狀態處於珍稀瀕危，主要威脅為獵捕、漁業混獲、漁具纏繞、船隻撞擊、海洋污染及噪音等威脅。為確保鯨豚能續存，台灣於1990年將其列為保育類動物。

另外，全球7種海龜中，有革龜、綠蠵龜、玳瑁、赤蠵龜及欖蠵龜等5種分布於台灣周邊海域，已於1989年將該5種海龜列入野生動物保育法之保育類動物。海龜壽命長、性成熟慢，其資源狀態分屬瀕危、極危及易危等狀態，主要威脅為漁業混獲、棲地破壞、海洋廢棄物、氣候暖化及人為威脅等。

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海洋局長黃登福表示，為宣導學童從小認識鯨豚及海龜及遇其傷病擱淺如何通報救援等保育觀念，近3年來，海洋局在每年暑假期間辦理10場親子免費教育宣導課程，以深入淺出、生動活潑的課程，搭配有獎徵答活動詳加介紹。

黃登福呼籲，民眾在海邊活動，不破壞野生動物棲地，協助鯨豚或海龜族群穩定繁衍，若遇到動物傷病擱淺情況，可撥打海巡118通報，並嚴守扶正、保濕、記錄呼吸心跳，以及不讓其風吹日曬、不站在其頭尾、不拉扯或翻滾、不喧嘩吵鬧等「3要4不」原則，共同攜手用心守護。（編輯：黃世雅）1130227