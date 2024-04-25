黑冠麻鷺為雛鳥遮風擋雨 苗栗市公所旁溫馨畫面

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（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗市公所員工近日發現，辦公室旁的大榕樹有一對黑冠麻鷺築巢，連日來間歇性大雨不斷，母鳥以身體為雛鳥遮風擋雨，趁著雨勢停歇還要忙著餵食，在母親節前夕更顯溫馨。

苗栗縣苗栗市公所外包廠商14日修剪市公所旁的2棵大榕樹時，發現其中1棵樹上有黑冠麻鷺築巢，因2隻雛鳥不小心掉落下來，於是把鳥巢移置地面，並向苗栗縣政府農業處自然保育科求助。

自然保育科人員指出，黑冠麻鷺為雜食性鳥類，還不會飛的雛鳥離開父母後，存活率低，於是請清潔隊員把鳥巢重新修整後，連同雛鳥一起放回榕樹上，果然鳥爸爸和鳥媽媽也重新回到鳥巢中餵食。

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不過，苗栗市近幾日降下間歇性大雨，而榕樹枝葉大多已經剪除，少了遮風擋雨的屏障，母鳥只好用翅膀把雛鳥緊緊環抱在一起，市公所員工看到後，一度還想用雨傘幫忙擋雨，但鳥巢位置在2樓高左右，無法幫忙撐傘，有員工還為此在夜裡擔心得睡不著。

所幸今天上午天氣較為回穩，市公所員工一早前往查看黑冠麻鷺的鳥巢完好如初，2隻雛鳥也探出頭來，模樣十分可愛，更令人感到窩心。市公所公園路燈管理所技工劉基然指出，母親節將至，連動物界的鳥媽媽都如此保護雛鳥，充分展現母愛的偉大，令人格外有感。（編輯：李錫璋）1130425