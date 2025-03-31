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太魯閣水域多種魚蝦蟹洄游 塑造生態獨特風貌

2025/3/31 18:48
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（中央社記者李先鳳花蓮縣31日電）太魯閣的魅力不僅來自於壯闊的峽谷，更蘊藏於神秘且充滿生命力的水域世界。其中生活史跨越海河，具「洄游」特性的多種魚蝦蟹類，共同塑造太魯閣水域生態的獨特風貌。

太魯閣國家公園管理處表示，0403花蓮大地震即將屆滿週年，這場地震與後續衍生災害除了造成局部公路路段與遊憩步道毀損，也影響了部分水生物種的棲地，卻也讓人更加體會生態保育的重要性。

太管處邀農業部生物多樣性研究所助理研究員楊正雄撰寫「洄游：記憶旅程與流動瞬間—太魯閣國家公園魚蝦蟹解說手冊」一書，介紹太魯閣的水系地理、水域開發與環境變遷，此書不僅是對太魯閣水下生命的珍貴紀錄，更寄託著對未來的期許。

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太管處指出，透過圖鑑方式呈現太魯閣常見的魚蝦蟹類，看小鰕虎如何在立霧溪口奮力向上游，貪食沼蝦挑戰攀爬陡峭的獨流溪，國寶魚台灣櫻花鉤吻鮭在大甲溪上游的合歡溪水域悠游，並驚喜發現太魯閣澤蟹藏身於公路旁垂直山壁的涓涓細流中。

太魯閣國家公園步道與與中橫公路逐步修復中，太魯閣之美終將重新展現於世人眼前，期待太魯閣的水下世界在未來的歲月裡能持續繁榮，以無盡的生命力與美麗，迎接每一位來訪的旅人。（編輯：李淑華）1140331

#太魯閣
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#太管處
#太魯閣國家公園管理處
#農業部
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