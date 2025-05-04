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台南水道博物館園區植栽多元 水蜜桃初次收成

2025/5/4 10:48（5/4 11:11 更新）
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台南山上花園水道博物館約3年前在園區內種植平地水蜜桃，近日首度結果收成，為園區生態多樣性增添亮點。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月4日
台南山上花園水道博物館約3年前在園區內種植平地水蜜桃，近日首度結果收成，為園區生態多樣性增添亮點。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月4日
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（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南山上花園水道博物館約於3年前在園區內種植平地水蜜桃，今年首度結果，數量雖不多，但為園區生態多樣性增添亮點，館方計畫與委外廠商合作，開發季節限定創意甜點。

館方人員今天告訴中央社記者，這批平地水蜜桃樹約在3年前種下，數量約10多棵，歷經試種與細心照料，近日出現結果纍纍，其中最多的1棵估計可收成30多顆，不僅展現園藝成果，也顯示山區氣候條件良好，有利多樣作物共存發展。

館方人員表示，目前園區內栽種果樹種類豐富，除了新引進的這批水蜜桃樹，還有龍眼、白蓮霧、芒果等老樹成蔭，並與園區內大片林木與花園相呼應，四季皆有不同景致，成為適合親子共遊、民眾踏青、校園戶外教學理想場域。

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館方指出，水蜜桃今年首次收成，計畫與委外廠商合作，嘗試開發季節限定創意甜點，用來推廣食農教育，未來並將持續導入原生植物與經濟作物地景規劃，讓園區成為兼具文化傳承與生態教育功能場域。

台南市文化局提供資料指出，山上花園水道博物館自2019年對外開放以來，積極推動歷史建築活化與生態教育並行，透過保留既有植栽並持續增植特色樹種，打造寓教於樂歷史綠園，鼓勵民眾走進園區欣賞百年紅磚古蹟，並在自然環境中與土地互動、認識台灣植物多樣性。（編輯：戴光育）1140504

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台南山上花園水道博物館約3年前在園區內種植平地水蜜桃，近日首度結果收成，枝頭上出現許多果實。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月4日
台南山上花園水道博物館約3年前在園區內種植平地水蜜桃，近日首度結果收成，枝頭上出現許多果實。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月4日
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