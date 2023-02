北美票房「敲敲門」奪冠 阿凡達2拱手讓位

(中央社洛杉磯5日綜合外電報導)稱霸北美票房7週的「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water),本週末終於將冠軍寶座讓給驚悚新片「敲敲門」(Knock at the Cabin)。

法新社報導,北美院線聯盟(Exhibitor Relations)通報,恐怖片大師奈沙馬蘭(M. Night Shyamalan)新作「敲敲門」於3至5日期間估計進帳1420萬美元。這對一部成本僅2000萬美元的電影來說,成績相當不錯。

老牌女星珍芳達(Jane Fonda)、莎莉菲爾德(Sally Field)主演的新片「追星奶奶團」(80 for Brady,暫譯)票房成績同樣優於「阿凡達:水之道」,以1250 萬美元進帳名列第2。

「阿凡達:水之道」收入1080萬美元排第3,這部科幻片北美累計票房已達6億3640萬美元,全球總票房為21億7000萬美元。

上週排名第2的合家歡片「鞋貓劍客2」(Puss in Boots: The Last Wish)本週名列第4,有800萬美元成績表現。

排名第5的是BTS: Yet to Come in Cinemas,收入620萬美元。

影藝事業顧問公司娛樂經銷研究(Franchise Entertainment Research)負責人葛羅斯(David A. Gross)表示,整體而言,好萊塢前景看來一片光明,今年預計全面上映的影片會比去年多近25%。

排名第6至第10的作品依序為:「超難搞先生」(A Man Called Otto),入袋420萬美元;「窒友梅根」(M3GAN),380萬美元;「人肉搜索2:失蹤搜救」(Missing),370萬美元; 「上帝所揀選的人」第3季大結局(The Chosen: Season 3 Finale),360萬美元;印度片Pathaan,270萬美元。(譯者:紀錦玲/核稿:蔡佳敏)1120206