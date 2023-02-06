北美票房「敲敲門」奪冠 阿凡達2拱手讓位

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）稱霸北美票房7週的「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water），本週末終於將冠軍寶座讓給驚悚新片「敲敲門」（Knock at the Cabin）。

法新社報導，北美院線聯盟（Exhibitor Relations）通報，恐怖片大師奈沙馬蘭（M. Night Shyamalan）新作「敲敲門」於3至5日期間估計進帳1420萬美元。這對一部成本僅2000萬美元的電影來說，成績相當不錯。

老牌女星珍芳達（Jane Fonda）、莎莉菲爾德（Sally Field）主演的新片「追星奶奶團」（80 for Brady，暫譯）票房成績同樣優於「阿凡達：水之道」，以1250 萬美元進帳名列第2。

「阿凡達：水之道」收入1080萬美元排第3，這部科幻片北美累計票房已達6億3640萬美元，全球總票房為21億7000萬美元。

上週排名第2的合家歡片「鞋貓劍客2」（Puss in Boots: The Last Wish）本週名列第4，有800萬美元成績表現。

排名第5的是BTS: Yet to Come in Cinemas，收入620萬美元。

影藝事業顧問公司娛樂經銷研究（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）表示，整體而言，好萊塢前景看來一片光明，今年預計全面上映的影片會比去年多近25%。

排名第6至第10的作品依序為：「超難搞先生」（A Man Called Otto），入袋420萬美元；「窒友梅根」（M3GAN），380萬美元；「人肉搜索2：失蹤搜救」（Missing），370萬美元； 「上帝所揀選的人」第3季大結局（The Chosen: Season 3 Finale），360萬美元；印度片Pathaan，270萬美元。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120206