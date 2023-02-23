神隱少女英雄旅程的導師與盟友 馮勃棣解析劇本【書摘】

（中央社網站）這是個需要故事、大量故事的年代。曾獲台北電影節最佳編劇獎的編劇馮勃棣，從美國影評人協會選出的「21世紀最佳101部電影劇本」中挑出39部，由專業角度出發，剖析關於電影、寫作及故事力的通則和獨到之處，帶你看懂內行門道。比方說，宮崎駿經典動畫「神隱少女」，其實是一場英雄旅程，沿途有導師與盟友的支持陪伴，才能完成任務。

馮勃棣，綽號Birdy，臺灣大學戲劇研究所畢業，作品橫跨劇場、電影、電視等，以「江湖無難事」獲2020年台北電影節最佳編劇。《劇本的多重宇宙》是他繼《寂寞寂寞不好—馮勃棣劇本集》之後的編劇寫作新書，導演易智言形容馮勃棣新書《劇本的多重宇宙》內容涵蓋研究所編劇課的精華、業界傳承的職業秘密，更大部分是他編劇多年提煉出的親身體會。中央社取得授權，與您分享馮勃棣對神隱少女英雄任務的解析。

導師是英雄旅程重要元素

生而為人，出發上路，一路上難免懵懵懂懂，跌跌撞撞，畢竟生命有太多難測的奧秘，沒有人生來就冰雪聰明，總一不小心就迷失航道。好在人生路途上我們會遇到貴人與天使，在我們最需要的時候給予扶助，在我們茫然迷惘時給予知識上、心態上，甚或實質上的幫助，充當我們的嚮導。他們有些像老師，有些像朋友，陪伴我們在旅途中揮霍光陰、一同流浪，又在即將揮霍殆盡時提醒我們要抓緊時光，讓我們於太過廣闊而令人迷失的蒼茫世界中抓住方向。

「神隱少女」是宮崎駿的經典動畫，獲世界影壇諸多大獎，建構了奇幻繽紛的世界，設計出五花八門的奇異角色，加上腦洞大開的橋段和情節，成為一部如萬花筒般的奇幻故事。但繽紛歸繽紛，奇幻歸奇幻，該劇本的底子是非常古典扎實的，即便外表再華麗，故事得以緊抓觀眾不致迷失，還是遵循了戲劇原理。

故事中，千尋是個耍任性、壞脾氣的小女孩。與爸媽在喬遷新居的路上經過一個隧道後遁入奇幻世界。父母變成了豬後，她頓時徬徨無措，在新的迷幻世界中無所適從，無所憑恃。此時，一名叫白龍的少年來到她身邊，給予她在迷途中的第一個指引。一句「我早就認識妳了」揭開兩人神秘命定的連結，他在千尋一無所知時告訴她幾個能在新世界安身立命的關鍵：「在這個世界要活下去，以及解救妳父母唯一的方法，唯有工作！」

工作，成為了千尋在戲劇中的主要行動，這是白龍教會她的。異世界中，沒有工作的人會變成豬，會變得透明，工作是保持生存與存在的方式。原本愛胡鬧的千尋，為了救回爸媽和回家，勉為其難地去湯婆婆那兒做著各種光怪陸離的工作，面對令人眼花撩亂的怪事怪人。好好工作，不僅是生存之道，也是直搗千尋自身的人生課題。

為了救回爸媽和回家，千尋（後）在湯婆婆那兒做著各種光怪陸離的工作。（圖取自吉卜力網頁ghibli.jp）

白龍也提醒千尋不要忘了自己的名字。在本片中，名字、身分、我是誰，是出現在很多角色中的母題。愛撒嬌生氣耍賴的千尋，踏上的是找自己的旅程，而白龍在此作為一名導師來傳授她許多寶貴的提醒。

導師，是英雄旅程中重要的一個元素。

角色在踏上未知的旅程時，他是軟弱的，是無知的，是內在的能量尚未被開發的狀態。此時，「導師」的出現會讓主角在茫茫路途上有所依循，成為黑暗中的第一道指引。

導師能給予主角的扶助有多種可能性。可能是「知識上的教導」，如「綠野仙蹤」中桃樂絲被吹到仙境後，告訴她仙境規則的女巫；導師可能是給予「物質上的贈禮」，例如「星際大戰」中歐比王給主角一把光劍，傳遞了原力信仰，這成為他往後神擋殺神的基礎；導師也可能給予一個「精神上的啟發」，如「蜘蛛人」叔叔對蜘蛛人講的那一句「能力越大，責任越大」，使他得以面對內在心魔，好好面對當英雄的天命。

導師在主角茫然時提供理性的聲音與正確的方向。一個人能蛻變成英雄，生命中都會遇到一個導師。而導師作為主角的貴人，在故事中時常會死亡，這可能是肉體上的死亡或是象徵性的死亡，代表的是智慧的傳承。他已交給主角寶貴的禮物了，意謂主角無法再靠人照應，得憑一己之力去對抗人生的難題。導師的死亡更提供主角一個強烈的情感動機，在最後走向高潮時帶有更強烈的使命感與非贏不可的決心。

白龍就面臨許多故事中的導師會遭遇的死亡。他在接近尾聲時渾身是傷，滿身血，失控撞牆，奄奄一息離死亡只剩一步之遙，這讓千尋產生極大的情感動機，隻身擔起拯救責任，離開自身的工作環境去救他。

人在軟弱無助時遇見了導師，並在導師實質或象徵性的死亡時擔起了責任，證明進化完畢。此時，白龍不只是千尋的導師，更成為了互相扶助的「盟友」。

故事接近尾聲時，千尋（左）隻身擔起拯救白龍（右）的責任，此時白龍不僅是千尋的導師，更成為了互相扶助的「盟友」。（圖取自吉卜力網頁ghibli.jp）

主角成長路上的推動者或見證者

盟友，是旅程中一起走一段路的人，他們多半也不完美，和主角一樣有性格弱點，像是「綠野仙蹤」中的獅子、稻草人、錫人。盟友們與主角一起帶著各自的殘缺在旅程中牽繫相連。當我們寫各種盟友時，可以參考原型人物，「綠野仙蹤」裡的角色則是很好的參照範例，他們分別展示出勇氣、創意、聰明感性等特質。設計盟友的時候，切勿讓他們同質性太高，反倒要讓他們擔負起截然不同的人物原型，讓他們在異質性中互補。

盟友多半和主角有相同的目標，但仍要讓主角來推動故事，盟友僅僅相伴在旁；盟友的能力不能大過主角，僅僅就是主角的綠葉，有時負責插科打諢、有時給予關鍵提醒、有時與主角衝突打鬧；在電影的篇幅中，盟友多半自己不會經歷成長（但在影集中，因為有足夠篇幅，每一個人都有成長空間），主要仍是主角成長路上的推動者或見證者。

「神隱少女」中，千尋碰到的大寶寶與無臉男都屬於英雄之旅中的盟友，他們自身的問題甚至大到還需要千尋去幫助他們。但即便反過來造成麻煩，最重要的是，他們在那兒，陪她走了這一段路，伴她走向領悟。原本是千尋導師的白龍，已悄悄從導師轉換成憂戚與共的盟友。當時，他給了她光；後來，換她要去拯救他了。兩人彼此疼惜扶持，多麼像愛情呀。最後，白龍帶千尋找到回家的路。

這名起先軟爛的小女孩，墜入奇幻之境後，遇到導師的指引、在盟友的相互交流中、在反派的刺激與壓迫下，終於變成了一個勇敢、有責任感、認真面對人生，要為愛奮戰的人了。

英雄旅程中的盟友、導師、敵人，都是人生的過客，但都建構了我們的人生，改變了我們的航向，恰如無臉男在列車上對千尋說的：「人生就是一列開往墳墓的列車，路途上會有很多站，很難有人可以自始至終陪著走完。當陪你的人要下車時，即使不捨也該心存感激，然後揮手道別。」（書摘由如何出版授權）（編輯：侯少婷）1120223