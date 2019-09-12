川普大金主辭世 油神皮肯茲享耆壽91歲

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）有「油神」（Oracle of Oil）封號的美國石油大亨皮肯茲（Boone Pickens）今天辭世，享耆壽91歲。

皮肯茲基金會發出聲明指出，皮肯茲因病自然辭世，親友隨侍在側。

皮肯茲打滾職場65年，一手打造叱吒美國的能源王國。他不僅是能源業先驅，也是慈善家與避險基金大亨，1980年代聲名鵲起，與投資大亨艾康（Carl Icahn）齊名。

1985年皮肯茲旗下梅薩石油（Mesa Petroleum）買下海灣石油（Gulf Oil）股份，開始對海灣石油施壓，要求重整並提高股東報酬率；沒多久後，他以「企業掠奪者」（corporate raider）之姿，登上「時代」（Time）雜誌封面。

後來海灣石油賣給雪佛龍公司（Chevron），梅薩還因此大賺一筆，日後這種收購手法也成為華爾街常見策略。

年輕時的皮肯茲在菲利普石油（ Phillips Petroleum）上班，之後自立門戶，用借來的2500美元創辦Petroleum Exploration，也就是梅薩石油前身。

1964年他讓梅薩上市，進而把梅薩打造成美國最大型獨立石油與天然氣公司之一。

1997年，年近70的皮肯茲創辦BP Capital。

2008年皮肯茲轉換跑道，從石油業轉戰永續能源與天然氣業，他把這兩種能源稱為「過渡燃料」，是連接未來進入非化石燃料時代的橋梁，而此舉除了是想減少資金流向石油輸出國家組織（OPEC），也是出於對環保的關懷。

皮肯茲長期金援共和黨，前國務卿凱瑞（John Kerry）的越戰紀錄遭質疑時，皮肯茲毫不猶豫拿出大筆資金刊登攻擊廣告，擊垮凱瑞2004年的總統競選夢。

2016年川普參選後，原本支持前佛羅里達州州長傑布．布希（Jeb Bush）的皮肯茲立刻倒戈轉為支持川普，大幅拉抬了川普聲勢。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1080912