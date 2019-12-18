美研究：Juul電子菸有如更好抽的萬寶路

（中央社波特蘭17日綜合外電報導）根據美國一項研究結果，備受爭議的電子菸製造商Juul Labs Inc.使用的尼古丁配方，味道及致癮成分與熱銷全球的「萬寶路」幾乎一樣，對沒抽過菸的新手來說還更易入口。

路透社報導，俄勒岡州（Oregon）波特蘭州立大學（Portland State University）研究員對電子菸進行調查，研究結果今天公布在期刊「菸害防制」（Tabacco Control）網站上，說明了為什麼越來越多從不抽菸的年輕人成了Juul電子菸的愛用者。

報導提到，Juul尼古丁煙霧劑的設計構想就是要讓使用者更容易吸入大量尼古丁，不會嗆到、喘氣或咳嗽，甚至不會注意到任何異樣。

參與研究的波特蘭州立大學化學系教授裴頓（David Peyton）表示：「為什麼從沒抽過菸的新手會覺得可以輕易嘗試Juul，答案很明顯了。你一旦嘗試，就會使用高濃度的尼古丁。」

研究團隊直接把Juul電子菸與菸商奧馳亞集團（Altria Group Inc.）的暢銷產品「萬寶路」（Marlboro）香菸互相比較，分析Juul的可拋棄式菸液匣內的尼古丁含量及組成成分。

除了電子菸的香甜口味和時髦閃亮的外型設計之外，Juul特別引人注意的是把一般稱為「尼古丁鹽」的物質普及化；根據Juul的專利說明及針對Juul配方的外部研究，尼古丁鹽是尼古丁的一種形式，比過去電子菸含有的尼古丁溫和。

總部位於加州舊金山的Juul在尼古丁菸液中添加有機酸，藉此降低使用者吸入菸液內游離尼古丁（freebase nicotine）的含量。

在Juul於2015年創立之前，游離尼古丁是電子菸液的常見成分，這種物質比較粗糙，在高濃度狀態下很難吸入，因此Juul實際上去除了尼古丁粗澀的副作用。

業者行銷電子菸的手法之一是把電子菸當作戒菸或減少抽菸的工具，公共衛生官員卻擔心電子菸吸引年輕的新一代人對尼古丁成癮。近年，由於Juul電子菸產品越來越受青少年歡迎，監管機關、國會議員及檢察官密集檢視這家新興企業。

最近一項調查發現，抽過尼古丁電子菸的高中生及初中生，分別有將近60%及54%說Juul是他們最常用的品牌。

裴頓及研究夥伴潘科（James Pankow）、杜爾（Anna Duell）測量Juul電子菸中的尼古丁含量，以及其中有多少屬於較粗澀的游離尼古丁。

他們認為，Juul電子菸的效力和味道幾乎與萬寶路香菸完全一樣，形容Juul是美國香菸領導品牌萬寶路的電子菸版類似品。

尼古丁化學及菸草專家潘科說：「萬寶路裡致癮的所有成分，Juul也都有，然後Juul把不好的味道去掉、加上一些口味，抽菸就變得更愉悅。」

Juul並未立即回覆記者針對這項調查報告的提問，但先前曾表示，旗下產品都是為了讓成年菸客放棄香菸、改抽電子菸而設計。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1081218