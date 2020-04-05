抗疫曙光 澳研究：頭蝨藥可殺武漢肺炎病毒

（中央社雪梨4日綜合外電報導）頭蝨藥能治「武漢肺炎」？澳洲研究指出，只要48小時，抗寄生蟲藥物「伊維菌素」即可殺死導致武漢肺炎的「新型冠狀病毒」。但此藥效果有待進一步實驗，當局警告勿擅自用藥。

澳大利亞聯合新聞社（Australian Associated Press, AAP）報導，澳洲摩納希大學（Monash University）領導的研究顯示，只要一劑「伊維菌素」（Ivermectin），即可阻止造成2019冠狀病毒疾病（COVID-19, 武漢肺炎）的「新型冠狀病毒」（SARS-CoV-2）在細胞培養皿中成長。

摩納希生物醫學發現研究所（Monash Biomedicine Discovery Institute）的威格斯達夫（Dr Kylie Wagstaff）3日表示：「我們發現，即便只用一劑藥，也可在48小時內移除所有的病毒RNA，甚至在24小時內，就可看到病毒RNA有顯著降低。」

目前不清楚「伊維菌素」是如何殺死病毒，但或許是病毒會抑制宿主細胞清除病毒，而伊維菌素可阻止病毒的抑制能力。

科學家下一階段將判斷正確劑量，確定多大的劑量對人體才安全。

威格斯達夫表示：「在全球疫情大流行的同時，我們還沒有獲批准的療法。如果有個世界各地原本都有的複方藥，人們就能更快得到幫助。」

「現實上，距離疫苗廣泛供應還有一段時間。」

「伊維菌素」是美國食品暨藥物管理局（FDA）核准的抗寄生蟲藥物，但要使用伊維菌素對抗新型冠狀病毒，得先有經費來進行臨床前測試與臨床試驗。

澳洲維多利亞州（Victoria）衛生局長米卡柯斯（Jenny Mikakos）讚揚這項研究成果，但她也警告，誤用這種藥物可能造成危險，民眾切莫擅自用藥。

這份研究是由摩納希大學與彼得多哈堤傳染及免疫研究所（Peter Doherty Institute for Infection and Immunity）聯合進行，研究報告刊登在醫療期刊「抗病毒研究」（Antiviral Research）。（譯者：鄭詩韻/核稿：林治平）1090405