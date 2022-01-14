發給粉紅口罩 義大利警察工會反對稱有損形象

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（中央社羅馬13日綜合外電報導）義大利警察工會「自治警察聯盟」（SAP）反對給警察發放粉紅色的FFP2口罩，認為粉色口罩與警察制服不搭，且恐怕有損形象。

「自治警察聯盟」秘書長鮑洛尼（Stefano Paoloni）在發給國家警察局長的信中，呼籲處理他稱為「令人困惑」的口罩顏色選擇。這封信今天張貼在網路上。

鮑洛尼建議，白色、藍色或黑色等其他顏色口罩是合適之選，能與藍色為主的制服搭配。

在義大利媒體引用的附注中，「自治警察聯盟」表示，工會對粉紅色沒有偏見，但有鑑於制服的嚴格規範，他們反對員警戴粉色口罩。

負責管轄國家警察的義大利內政部，拒絕談論此事。

義大利基礎設施副部長貝拉諾娃（Teresa Bellanova）在推特（Twitter）表示：「配戴有顏色口罩並無不莊重之處，對制服是否尊重與顏色無關，而與穿制服者的舉止和工作方式有關。」

「自治警察聯盟」擁有約2萬名成員，即全義大約1/5警察。這個工會表示，粉紅色口罩已配發給義國北部和西西里（Sicily）的許多警察單位。

義大利民眾在所有公共場所都必須佩戴口罩，搭乘大眾運輸工具則必須佩戴等級較高的FFP2口罩。（譯者：張璦/核稿：張佑之）1110114