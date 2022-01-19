越南私校疫情下紛倒閉 恢復實體課教室數恐不足

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

越南官方近日有意讓學生陸續返校上課，但由於許多私校在疫情期間倒閉，胡志明市表示，恢復實體課恐將面臨教室數量不足的問題。圖為在家上課的越南小學生。中央社記者陳家倫河內攝 111年1月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內19日專電）越南胡志明市許多私立學校在疫情期間倒閉，相關單位表示，假設這些私校陸續關門，恢復實體上課時可能就沒有足夠的教室能給學生使用。

越南去年遭受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情重創，部分學生已經在家上課上了半年。越南教育與培訓部部長阮金山（Nguyen Kim Son）今天在一場線上會議表示：「該是開學的時候了。」

不過，COVID-19疫情給胡志明市的教育體系帶來許多負面影響，包括疫情所帶來的財務問題，令許多投資人紛紛從教育領域撤資。越通社（VNA）報導，在這一情況下，學生欲返校上課恐將面臨教室數不足的問題。

目前許多私立學校已經倒閉或者暫停營運，使得公立學校壓力愈來愈大。上個學年度有151間學前教育機構倒閉與暫停營運，頓時少了411間教室。

胡志明市教育與培訓局說，在2020至2021學年，胡志明市各級私校共有1020所、學生數超過27萬6000人。

以高一學生來說，胡志明市公立高中因為沒有足夠的教室數量，每年只能滿足教育市場的8成需求。

此外，胡志明市教育與培訓局學前教育科主任梁氏紅蝶（Luong Thị Hong Diep）說，胡志明市的私立學前教育機構大約占全市學前教育機構的6成。最顯而易見的問題就是，如果私立學校關門，那麼教室數就會減少。

截至去年9月，有超過1萬2300萬名教職員受COVID-19疫情衝擊失業，其中在學前教育機構任職的教師大概占了82%。

根據統計，至1月18日止，越南63省市中有14省市的學生已經全數返校上課，19省市則是採用線上上課，另外有30省市是線上與實體課並行。（編輯：黃自強）1110119