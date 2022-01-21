更多編輯台推薦新聞：
數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

洛杉磯鐵道垃圾狼籍如第三世界 媒體分析3原因
國際

洛杉磯鐵道垃圾狼籍如第三世界 媒體分析3原因

台灣棒球超越韓國重返世界第2 追平史上最佳紀錄
運動

台灣棒球超越韓國重返世界第2 追平史上最佳紀錄

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

花生過敏有機會避免 研究：嬰幼兒時期少量給

2022/1/21 18:16（1/21 19:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
最新研究指出，在嬰幼兒階段飲食加入花生並逐步加量，可以提高對過敏原的耐受性，有助避免嚴重過敏。（圖取自Pixabay圖庫）
最新研究指出，在嬰幼兒階段飲食加入花生並逐步加量，可以提高對過敏原的耐受性，有助避免嚴重過敏。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎20日綜合外電報導）根據今天發表的一篇新研究，在嬰幼兒階段飲食加入花生並逐步加量，可以提高對此常見過敏原的耐受性，有助避免嚴重過敏。

這篇發表在「刺胳針」（The Lancet）的同行評審研究，對象是146名0到3歲對花生過敏的嬰幼兒，研究歷時兩年半。

其中96名孩子每天食用花生蛋白粉，劑量逐漸增加至相當於6顆花生，其他小孩則食用燕麥粉作為安慰劑組對照。

接受花生粉治療的20名兒童後來出現過敏緩解，意味在治療結束後6個月都未出現過敏反應。安慰劑組中則有一名兒童出現過敏緩解。

在治療6個月後，處於緩解的兒童可以耐受相當於16顆花生的劑量

另外20名接受花生粉的兒童被認為達到「減敏」，這意味耐受度提高、但不算緩解。在治療結束6個月後，這些兒童可以耐受相當於6到12顆花生的劑量。

在這項研究中，年齡最小孩子往往最容易獲得緩解，最好的結果是12個月以下孩子。

研究共同作者瓊斯（Stacie Jones）說：「非常早期的介入，或許能提供達到緩解的最佳機會。」

根據這項研究，西方國家約有2%兒童對花生過敏，且可能持續終生，他們不僅必須避免吃到花生，且在誤食情況下可自行以腎上腺素注射筆注射，對抗可能致命的過敏性休克。

過去研究也得出類似結論，但這份最新研究歷時長久別具意義。

儘管這項研究提供重要結果，但可能無法反映兒童身體在真實條件下行為。研究是在嚴格醫療監督下進行，試驗期間有21名兒童施打腎上腺素。（譯者：陳怡君/核稿：劉學源）1110121

發表在「刺胳針」的研究：
Efficacy and safety of oral immunotherapy in children aged 1–3 years with peanut allergy (the Immune Tolerance Network IMPACT trial): a randomised placebo-controlled study
延伸閱讀
研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩冬天出生寶寶易髖關節脫臼 發生率是夏天寶寶2倍9、10月澎湖流行皮膚紅疹 高雄長庚：毛毛蟲引起美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族