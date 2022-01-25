疫情升溫 里約聖保羅嘉年華花車遊行延至4月

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（中央社記者唐雅陵聖保羅24日專電）由於巴西COVID -19（2019冠狀病毒疾病）病例不斷增加，聖保羅和里約熱內盧市政當局21日舉行線上會議做出聯合決定，將嘉年華森巴學校花車遊行延後到4月舉行。

里約熱內盧市衛生局長索蘭茲（Daniel Soranz）今天接受美國有線電視網巴西頻道（CNN News Brasil）訪問說，延後舉行狂歡節慶是為了保障遊客的安全。

索蘭茲指出，這項決定是里約熱內盧和聖保羅市與兩地的森巴學校聯盟和衛生當局達成的共同協議，遊客對兩個城市很重要，所以希望安全地迎接遊客。

根據決定，聖保羅森巴學校乙組（Acesso II）將首先在4月16日遊行，其次是甲組（Acesso I）在21日遊行，特別組（Grupo Especial）14個團體將在22日和23日遊行。

里約熱內盧森巴學校甲組（Série A）將在4月20日和21日遊行，特別組22日和23日，兒童組24日。聖保羅和里約熱內盧每組冠軍團體的遊行都定在4月30日。

索蘭茲表示，嘉年華和其他活動不同，單單森巴遊行場（Sambodromo）就有大約50萬人經過，是一場動員整個城市和眾多社區的活動。

在延後嘉年華森巴學校遊行活動之前，里約熱內盧和聖保羅市政當局都認為可以在嚴格執行限制性衛生措施的情況下進行，但最終各方達成協議，認為4月舉行會更適合，盼城市衛生條件會改善許多。

索蘭茲說，此時COVID-19變異株Omicron的傳播率很高，必須提高2劑，甚至3劑疫苗接種；雖然目前將森巴學校遊行活動延到4月，一切仍將取決於未來疫情的發展。

美國有線電視網巴西頻道評論家卡索伊（Boris Casoy）認為，在COVID-19呈上升趨勢的時刻，里約熱內盧和聖保羅市政當局旨在保護公眾健康的決定正確，不能為了舉辦狂歡節慶活動而漠視群聚帶來的風險。

卡索伊讚揚兩市政府優先考慮公眾健康的態度，儘管因延後舉辦嘉年華可能會損害經濟。（編輯：林憬屏）1110125