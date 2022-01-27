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拜登簽行政命令 將性騷擾列為美國軍法罪行

2022/1/27 12:21
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國總統拜登今天簽署行政命令，將性騷擾列為「統一軍法典」（UCMJ）中的罪行，試圖解決長期困擾五角大廈的問題。

美國國會在2022年度國防授權法（National Defense Authorization Act, NDAA）中，要求將性騷擾列為罪行，以此向吉倫（Vanessa Guillen）致敬。

20歲的陸軍下士吉倫遭性騷擾，並向家人透露她不信任軍事指揮部將調查她的控訴後，於2020年遭軍中同袍殺害。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，這項命令讓人緬懷吉倫下士，她的死「引起全國對軍中性暴力的關注，為推動兩黨軍法改革提供助力」。

拜登今天稍早在推特發文說，他「簽署行政命令，將性騷擾列為「統一軍法典」（Uniform Code of Military Justice, UCMJ）中的罪行。

他說，簽署命令也是為了「加強軍方對家庭暴力、不當傳播或散布親密影像的因應措施」。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）先前指派一個獨立委員會呈交建議措施，說明該如何最佳處置軍中的性暴力犯，以及如何更有效地起訴他們。

獨立委員會總結，別讓軍方指揮鏈對是否起訴性攻擊案做決定，是唯一的解決辦法。

在昔日的案例中，犯罪者只有行政處分，但現在他們可能入獄。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110127

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