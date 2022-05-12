越南允捐烏克蘭50萬美元 籲立即停止使用武力

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（中央社記者陳家倫河內12日專電）越南外交部發言人段克越今天說，越南決定捐50萬美元給烏克蘭，包括透過越南紅十字會向烏克蘭紅十字會提供20萬美元，幫助受衝突影響的民眾；越南並認為應立即停止使用武力。

越南總理范明正（Pham Minh Chinh）日前與到訪的日本首相岸田文雄會談時提到，越南將提供50萬美元的人道主義援助給烏克蘭。越南外交部今天舉行例行記者會，副發言人段克越（Doan Khac Viet）說明捐助細節。

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段克越表示，越南與國際社會一樣對烏克蘭近期因（戰事）發展而導致的人道主義局勢深表關切，並認為應立即停止使用武力，確保平民安全，保護重要的基礎設施，尊重實施國際人道主義法，為人道主義准入及撤離包括越南人在內的各國旅居烏克蘭公民創造便利條件。

他說，響應聯合國號召，越南決定捐款50萬美元，其中10萬美元將捐給聯合國中央應急基金（CERF），10萬美元捐給世界衛生組織（WHO），10萬美元捐給聯合國兒童基金會（UNICEF），透過越南紅十字會向烏克蘭紅十字會提供20萬美元，為人道主義救援行動做出貢獻，幫助受烏克蘭衝突影響的民眾。（編輯：黃自強）1110512