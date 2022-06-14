巴西碳排量高城市集中在亞馬遜 由於森林砍伐

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（中央社記者唐雅陵聖保羅13日專電）巴西溫室氣體排放和清除量估計系統（SEEG）根據2019年數據發布的最新報告顯示，排放溫室氣體最多的10個巴西城市中，8個在亞馬遜地區，原因是森林砍伐。

巴拉州（Pará）的阿爾塔米拉（Altamira）、聖費利克斯多辛古（São Félix do Xingu）和羅賴馬州（Roraima）的維洛港（Porto Velho）在巴西5570個城市中名列前茅。8個亞馬遜地區城市排名前10的原因都是森林砍伐，亞馬遜所在的北部占巴西所有碳排放量的60%。

排名前10的另外7個城市包括拉布雷亞（Lábrea）、聖保羅、帕卡亞（Pacajá）、諾沃普羅格雷索（Novo Progresso）、里約熱內盧、科尼扎（Colniza）、阿普伊（Apuí）和諾沃雷帕爾提門托（Novo Repartimento）。

阿爾塔米拉排放3520萬噸CO2e（匯集從二氧化碳到甲烷等氣體的計量單位），其中3340萬噸與森林砍伐有關。這個城市估計人口11.7萬，不到聖保羅市人口的百分之一，但排放量卻是聖保羅市的2倍。

如果阿爾塔米拉是一個國家，溫室氣體排放量將排在世界第108位，僅次於瑞典和挪威。

根據巴西國家太空署（Inpe）的數據，2019年阿爾塔米拉在亞馬遜森林砍伐中居首位，有575平方公里的森林毀損；另外檢測到3800個火災點。

當一棵樹經由分解或燃燒而死亡時，會釋放碳。溫室氣體排放和清除量估計系統的數據測量單位是二氧化碳（CO2）/噸，但砍伐的森林也會釋放其他氣體，如甲烷（相當於25噸CO2）和一氧化二氮（相當於270噸CO2）。

溫室氣體排放和清除量估計系統協調員阿茲維多（Tasso Azevedo）說，如果森林中有200噸活碳，這200噸在森林砍伐後被氧化，碳就變成二氧化碳；如果無氧，就可能變成甲烷。

這就是為什麼亞馬遜地區城市的人均排放量非常高，因為居民少，但森林砍伐量大。

例如2019年記錄「火災日」的諾沃普羅格雷索，由農牧場主、企業家和農村生產者協調的行動，燒毀163號國道附近的保護區，人均排放量在巴西最高，達每年580噸CO2。全球年平均值為每位居民7噸CO2e。

換句話說，如果數據實際代表居民的排放量，而不是森林砍伐，就好像每位居民每天駕駛超過500輛汽車行駛20公里。

聖保羅和里約熱內盧的碳排放原因主要是能源和垃圾。聖保羅以1190萬噸CO2e引領能源業的排放量，其次是瑪瑙斯（Manaus）和里約熱內盧。

里約熱內盧產生的垃圾碳排放量在巴西居首，達每年550萬噸CO2e。聖保羅人口幾乎是里約熱內盧的2倍，但城市對垃圾掩埋場的沼氣進行能源利用，相較於里約熱內盧的數字低了許多。（編輯：郭中翰）1110614